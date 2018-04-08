Смотреть стыдно. 10 худших фильмов по мотивам видеоигр

Оглавление 10. Обитель зла — 4: Жизнь после смерти 3D (2010) 9. Уличный боец (1994) 8. Смертельная битва — 2: Истребление (1997) 7. Командир эскадрильи (1999) 6. Варкрафт (2016) 5. Need for Speed: Жажда скорости (2014) 4. Один в темноте (2005) 3. Кредо убийцы (2016) 2. Принц Персии: Пески времени (2010) 1. Постал (2007)

10. Обитель зла — 4: Жизнь после смерти 3D (2010)

Кадр фильма "Обитель зла — 4: Жизнь после смерти 3D"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Пол У.С. Андерсон.

Игра: серия Resident Evil стала самым главным примером жанра survival horror. Разработчики с каждой новой частью радуют геймеров. Нам рассказывают историю зловещей корпорации Umbrella и пугающих зомби. Всё это подкрепляется сложными загадками и гнетущей атмосферой.

Фильм: к сожалению, авторам фильмов не удалось передать всё то настроение, которое прочувствовали геймеры. И если первые ленты с Миллой Йовович ещё радовали зрителей, то четвёртый фильм окончательно сдал позиции и стал одним из худших, снятых по мотивам видеоигр.

9. Уличный боец (1994)

Кадр фильма "Уличный боец"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Стивен Е. де Соуза.

Игра: одна из самых популярных серий игр жанра файтинг. Первая игра вышла в 1987 году на аркадных автоматах. Street Fighter сделала революцию в жанре файтинга — до неё ничего подобного не было. Игровые автоматы добрались в своё время и до Советского Союза — они начали появляться уже в 1989 году.

Фильм: киноадаптация подкупила многих участием актёра Жан-Клода Ван Дамма. По сюжету сумасшедший диктатор взял в заложники людей и требует выкуп в миллионы долларов. Задача бесстрашного полковника Уильяма Гайла — разыскать тайный штаб главного злодея и одолеть его.

8. Смертельная битва — 2: Истребление (1997)

Кадр фильма "Смертельная битва — 2: Истребление"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Джон Р. Леонетти.

Игра: Mortal Kombat — ещё один из самых популярных файтингов. За существование серии вышли более десятка игр, сериалы, полнометражные фильмы и несколько комиксов. Геймеры по всему миру проводят турниры по Mortal Kombat.

Фильм: в отличие от первой части продолжение стало провалом для серии "Смертельная битва". В основном фанаты файтинга критиковали скучные диалоги и слабую игру актёров. Также многим не понравился и тот факт, что в ленте было мало сцен с жестокими поединками, которыми так славится игра Mortal Kombat.

7. Командир эскадрильи (1999)

Кадр фильма "Командир эскадрильи"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Крис Робертс.

Игра: Wing Commander — это симулятор космических боёв, который выходил в основном на персональных компьютерах. Игра получила достаточно серьёзную базу поклонников. Всё благодаря своему простому, но в то же время интересному сюжету. Также геймерам пришёлся по душе увлекательный игровой процесс и характерный визуальный стиль.

Фильм: к сожалению, ленте не удалось повторить успех первоисточника. Зрители получили несколько неплохих для своего времени сцен боёв, однако остальные моменты, в которых необходимо было делать ставку на диалоги и сценарий, были просто провальными. Студия Fox после проката понесла серьёзные финансовые потери, которые привели к смерти игровой серии.

6. Варкрафт (2016)

Кадр фильма "Варкрафт"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Дункан Джонс.

Игра: вселенная выдержана в стиле фэнтези с элементами азиатской культуры и стимпанка. Студия Blizzard создала мир Азерот, включающий в себя четыре материка: Восточные королевства (родина людей), Калимдор (родину эльфов), Нордскол и Пандарию, а также миры Аргус (родину дренеев) и Дренор (родину орков). История вселенной описывает в основном противостояние между Альянсом и Ордой и их борьбу с Пылающим легионом, который угрожает Азероту.

Фильм: несмотря на все попытки порадовать поклонников многолетней серии, авторы ленты только выдали уйму спецэффектов, которые оставляют желать лучшего. Также зрители раскритиковали слабый боевик — фильм не получил должных размаха и масштабности. Ленту в своём большинстве называли халтурой и очень слабой экранизацией настолько культовой игры.

5. Need for Speed: Жажда скорости (2014)

Кадр фильма "Need for Speed: Жажда скорости"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Скотт Во.

Игра: культовый гоночный боевик. Первую игру EA выпустила ещё в 1994 году. Сейчас Need for Speed — самая успешная гоночная серия компьютерных игр в мире, а также одна из самых успешных игровых медиафраншиз за всю историю.

Фильм: несмотря на наличие в актёрском составе Аарона Пола, Доминика Купера и Дакоты Джонсон, кинолента оставляет желать лучшего. На протяжении двух часов зрителю показывают скучную историю автомеханика, чьей единственной отдушиной было участие в подпольных гонках.

4. Один в темноте (2005)

Кадр фильма "Один в темноте"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Уве Болл.

Игра: главный герой Alone in the Dark — частный детектив Эдвард Карнби, которого нанимает коллекционер для описи имущества, находящегося в особняке. Игра покорила миллионы геймеров благодаря своей хоррор-составляющей. Первая часть тематически связана с произведениями Г.Ф. Лавкрафта, что позволило стать ей прародителем жанра survival horror.

Фильм: работа самого худшего режиссёра (если дело доходит до экранизации игр) Уве Болла. Каждая его лента — тотальный провал. Особенно если вы входите в ту группу людей, которые уже успели ознакомиться с оригиналом. Этим людям работы Болла вдвойне омерзительны. Другие же просто ругаются, так как их не покидает чувство, что руководил съёмочным процессом дилетант.

3. Кредо убийцы (2016)

Кадр фильма "Кредо убийцы"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Джастин Курзель.

Игра: ставшая уже культовой игровая серия длительное время жила в отрыве от большого экрана. В итоге французская студия Ubisoft смирилась и отдала право на съёмки. Первоисточник рассказывает о приключениях наёмных убийц в различных временных эпохах в истории человечества и в разных странах, на фоне различных исторических событий, таких как Третий крестовый поход или Великая французская революция, с добавлением тем научной фантастики и криптоистории.

Фильм: на экранизацию возлагались большие надежды. Но кто мог подумать, что Майкл Фассбендер будет сниматься в кино, за которое может быть стыдно. Главной проблемой фильма стала попытка авторов сделать ленту как можно более реалистичной. На деле это сыграло злую шутку — мы получили сумбурный фильм, слабую актёрскую игру и минимальное соответствие с игровой вселенной.

2. Принц Персии: Пески времени (2010)

Кадр фильма "Принц Персии: Пески времени"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Майк Ньюэлл.

Игра: одна из самых сильных игровых серий зародилась в конце 1980-х годов. Она рассказывает о приключениях безымянного героя. На его пути — уйма смертельных ловушек. Игра пришлась по душе геймерам по всему миру. В 2000-е проект получил новую жизнь и стал одной из самых популярных игровых серий своего времени.

Фильм: экранизация дорого обошлась авторам — по некоторым данным, бюджет ленты превысил 200 миллионов долларов. Это была самая дорогая экранизация видеоигр и самая кассовая при этом. Однако проекту продюсера "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймера всё равно не удалось оправдать ожидания студии "Дисней". Само собой, преданные поклонники первоисточника разочаровались в фильме из-за отсебятины сценаристов, которые почему-то решили переписать всё заново, вместо того чтобы просто показать на экране то, что уже ранее было в игре.

1. Постал (2007)

Кадр фильма "Постал"/ © Кинопоиск

Режиссёр: Уве Болл.

Игра: в своё время Postal была культовой трэш-игрой. В городе Парадиз строят огромный развлекательный центр и в один из магазинов завозят партии игрушек Крочи. Эти игрушки в форме задницы стали объектом пристального внимания двух группировок. Одни (террористы) хотят их выкрасть, чтобы зашить в каждую штамм вируса птичьего гриппа, а другие (хиппи) хотят украсть Крочи, чтобы заработать. Между противостоянием двух банд мечется главный герой, у которого и без этого хватает проблем по жизни.