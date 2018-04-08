Смотреть стыдно. 10 худших фильмов по мотивам видеоигр
Голливуд уже более двадцати лет пытается адаптировать истории из популярных видеоигр. И, несмотря на то что качественные игры по фильмам всё же иногда получаются, работа в обратном направлении пока похвастаться подобными успехами не может. Почему так получается — сложно сказать. Иногда права на экранизацию достаются не самым лучшим командам, а некоторые игры и вовсе не предназначены для того, чтобы стать полнометражным кино. Сегодня мы рассказываем о десяти самых худших фильмов по мотивам видеоигр.
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10. Обитель зла — 4: Жизнь после смерти 3D (2010)
Кадр фильма "Обитель зла — 4: Жизнь после смерти 3D"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Пол У.С. Андерсон.
Игра: серия Resident Evil стала самым главным примером жанра survival horror. Разработчики с каждой новой частью радуют геймеров. Нам рассказывают историю зловещей корпорации Umbrella и пугающих зомби. Всё это подкрепляется сложными загадками и гнетущей атмосферой.
Фильм: к сожалению, авторам фильмов не удалось передать всё то настроение, которое прочувствовали геймеры. И если первые ленты с Миллой Йовович ещё радовали зрителей, то четвёртый фильм окончательно сдал позиции и стал одним из худших, снятых по мотивам видеоигр.
9. Уличный боец (1994)
Кадр фильма "Уличный боец"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Стивен Е. де Соуза.
Игра: одна из самых популярных серий игр жанра файтинг. Первая игра вышла в 1987 году на аркадных автоматах. Street Fighter сделала революцию в жанре файтинга — до неё ничего подобного не было. Игровые автоматы добрались в своё время и до Советского Союза — они начали появляться уже в 1989 году.
Фильм: киноадаптация подкупила многих участием актёра Жан-Клода Ван Дамма. По сюжету сумасшедший диктатор взял в заложники людей и требует выкуп в миллионы долларов. Задача бесстрашного полковника Уильяма Гайла — разыскать тайный штаб главного злодея и одолеть его.
8. Смертельная битва — 2: Истребление (1997)
Кадр фильма "Смертельная битва — 2: Истребление"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Джон Р. Леонетти.
Игра: Mortal Kombat — ещё один из самых популярных файтингов. За существование серии вышли более десятка игр, сериалы, полнометражные фильмы и несколько комиксов. Геймеры по всему миру проводят турниры по Mortal Kombat.
Фильм: в отличие от первой части продолжение стало провалом для серии "Смертельная битва". В основном фанаты файтинга критиковали скучные диалоги и слабую игру актёров. Также многим не понравился и тот факт, что в ленте было мало сцен с жестокими поединками, которыми так славится игра Mortal Kombat.
7. Командир эскадрильи (1999)
Кадр фильма "Командир эскадрильи"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Крис Робертс.
Игра: Wing Commander — это симулятор космических боёв, который выходил в основном на персональных компьютерах. Игра получила достаточно серьёзную базу поклонников. Всё благодаря своему простому, но в то же время интересному сюжету. Также геймерам пришёлся по душе увлекательный игровой процесс и характерный визуальный стиль.
Фильм: к сожалению, ленте не удалось повторить успех первоисточника. Зрители получили несколько неплохих для своего времени сцен боёв, однако остальные моменты, в которых необходимо было делать ставку на диалоги и сценарий, были просто провальными. Студия Fox после проката понесла серьёзные финансовые потери, которые привели к смерти игровой серии.
6. Варкрафт (2016)
Кадр фильма "Варкрафт"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Дункан Джонс.
Игра: вселенная выдержана в стиле фэнтези с элементами азиатской культуры и стимпанка. Студия Blizzard создала мир Азерот, включающий в себя четыре материка: Восточные королевства (родина людей), Калимдор (родину эльфов), Нордскол и Пандарию, а также миры Аргус (родину дренеев) и Дренор (родину орков). История вселенной описывает в основном противостояние между Альянсом и Ордой и их борьбу с Пылающим легионом, который угрожает Азероту.
Фильм: несмотря на все попытки порадовать поклонников многолетней серии, авторы ленты только выдали уйму спецэффектов, которые оставляют желать лучшего. Также зрители раскритиковали слабый боевик — фильм не получил должных размаха и масштабности. Ленту в своём большинстве называли халтурой и очень слабой экранизацией настолько культовой игры.
5. Need for Speed: Жажда скорости (2014)
Кадр фильма "Need for Speed: Жажда скорости"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Скотт Во.
Игра: культовый гоночный боевик. Первую игру EA выпустила ещё в 1994 году. Сейчас Need for Speed — самая успешная гоночная серия компьютерных игр в мире, а также одна из самых успешных игровых медиафраншиз за всю историю.
Фильм: несмотря на наличие в актёрском составе Аарона Пола, Доминика Купера и Дакоты Джонсон, кинолента оставляет желать лучшего. На протяжении двух часов зрителю показывают скучную историю автомеханика, чьей единственной отдушиной было участие в подпольных гонках.
4. Один в темноте (2005)
Кадр фильма "Один в темноте"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Уве Болл.
Игра: главный герой Alone in the Dark — частный детектив Эдвард Карнби, которого нанимает коллекционер для описи имущества, находящегося в особняке. Игра покорила миллионы геймеров благодаря своей хоррор-составляющей. Первая часть тематически связана с произведениями Г.Ф. Лавкрафта, что позволило стать ей прародителем жанра survival horror.
Фильм: работа самого худшего режиссёра (если дело доходит до экранизации игр) Уве Болла. Каждая его лента — тотальный провал. Особенно если вы входите в ту группу людей, которые уже успели ознакомиться с оригиналом. Этим людям работы Болла вдвойне омерзительны. Другие же просто ругаются, так как их не покидает чувство, что руководил съёмочным процессом дилетант.
3. Кредо убийцы (2016)
Кадр фильма "Кредо убийцы"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Джастин Курзель.
Игра: ставшая уже культовой игровая серия длительное время жила в отрыве от большого экрана. В итоге французская студия Ubisoft смирилась и отдала право на съёмки. Первоисточник рассказывает о приключениях наёмных убийц в различных временных эпохах в истории человечества и в разных странах, на фоне различных исторических событий, таких как Третий крестовый поход или Великая французская революция, с добавлением тем научной фантастики и криптоистории.
Фильм: на экранизацию возлагались большие надежды. Но кто мог подумать, что Майкл Фассбендер будет сниматься в кино, за которое может быть стыдно. Главной проблемой фильма стала попытка авторов сделать ленту как можно более реалистичной. На деле это сыграло злую шутку — мы получили сумбурный фильм, слабую актёрскую игру и минимальное соответствие с игровой вселенной.
2. Принц Персии: Пески времени (2010)
Кадр фильма "Принц Персии: Пески времени"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Майк Ньюэлл.
Игра: одна из самых сильных игровых серий зародилась в конце 1980-х годов. Она рассказывает о приключениях безымянного героя. На его пути — уйма смертельных ловушек. Игра пришлась по душе геймерам по всему миру. В 2000-е проект получил новую жизнь и стал одной из самых популярных игровых серий своего времени.
Фильм: экранизация дорого обошлась авторам — по некоторым данным, бюджет ленты превысил 200 миллионов долларов. Это была самая дорогая экранизация видеоигр и самая кассовая при этом. Однако проекту продюсера "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймера всё равно не удалось оправдать ожидания студии "Дисней". Само собой, преданные поклонники первоисточника разочаровались в фильме из-за отсебятины сценаристов, которые почему-то решили переписать всё заново, вместо того чтобы просто показать на экране то, что уже ранее было в игре.
1. Постал (2007)
Кадр фильма "Постал"/ © Кинопоиск
Режиссёр: Уве Болл.
Игра: в своё время Postal была культовой трэш-игрой. В городе Парадиз строят огромный развлекательный центр и в один из магазинов завозят партии игрушек Крочи. Эти игрушки в форме задницы стали объектом пристального внимания двух группировок. Одни (террористы) хотят их выкрасть, чтобы зашить в каждую штамм вируса птичьего гриппа, а другие (хиппи) хотят украсть Крочи, чтобы заработать. Между противостоянием двух банд мечется главный герой, у которого и без этого хватает проблем по жизни.
Фильм: да, это ещё одно провальное творение немецкого режиссёра Уве Болла. Экранизация сатирической игры переполнена плохими шутками и оскорбительными сценами. В ленте полно нелепых моментов, а режиссёр пытается показать равнодушие людей к проблемам современности. Здесь вы не найдёте вменяемого сюжета.