Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 07:38

Суд оставил под стражей поставщика пожарной системы в "Зимней вишне"

Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: &copy; РИА Новости / Александр Кряжев

Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Кемеровский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей одного из фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Игоря Полозиненко.

Полозиненко — руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТРЦ и занималась её обслуживанием. Ранее он был арестован на два месяца, но подал апелляцию на решение суда.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате погибло 64 человека, около 80 пострадали.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Кемерово
  • Зимняя вишня
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar