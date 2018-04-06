Суд оставил под стражей поставщика пожарной системы в "Зимней вишне"

Кемеровский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей одного из фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Игоря Полозиненко.

Полозиненко — руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТРЦ и занималась её обслуживанием. Ранее он был арестован на два месяца, но подал апелляцию на решение суда.