Суд оставил под стражей поставщика пожарной системы в "Зимней вишне"
Глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко. Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Кемеровский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей одного из фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" Игоря Полозиненко.
Полозиненко — руководитель компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТРЦ и занималась её обслуживанием. Ранее он был арестован на два месяца, но подал апелляцию на решение суда.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. В результате погибло 64 человека, около 80 пострадали.