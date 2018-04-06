Милонов призывает создать в России полицию нравов на время ЧМ-2018

Парламентарий обратил внимание на то, что "успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру".

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением сформировать экспериментальный отряд при министерстве, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности на ЧМ по футболу 2018 в России, передаёт RT.

По задумке Милонова, отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и "другими асоциальными личностями", в том числе и вовлечёнными в занятие проституцией.

Сформировать его парламентарий предлагает из патриотически настроенной молодёжи, которая "строго исповедует закон, культуру и традицию". Депутат готов лично возглавить организацию.