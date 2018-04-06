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Опубликовано 6 апреля 2018, 10:50

Милонов призывает создать в России полицию нравов на время ЧМ-2018

Фото: &copy; РИА "Новости"/Илья Питалев

Фото: © РИА "Новости"/Илья Питалев

Парламентарий обратил внимание на то, что "успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру".

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением сформировать экспериментальный отряд при министерстве, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности на ЧМ по футболу 2018 в России, передаёт RT.

По задумке Милонова, отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и "другими асоциальными личностями", в том числе и вовлечёнными в занятие проституцией.

Сформировать его парламентарий предлагает из патриотически настроенной молодёжи, которая "строго исповедует закон, культуру и традицию". Депутат готов лично возглавить организацию.

Первый в истории ЧМ-2018 по футболу на территории РФ состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, Сочи, Казани, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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Евгений Грин
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