Милонов призывает создать в России полицию нравов на время ЧМ-2018
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Парламентарий обратил внимание на то, что "успешное и организованное проведение мундиаля будет иметь важное и даже ключевое значение для репутации нашей страны по всему миру".
Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением сформировать экспериментальный отряд при министерстве, который будет пресекать нарушения в области морали и нравственности на ЧМ по футболу 2018 в России, передаёт RT.
По задумке Милонова, отряд будет бороться с профессиональными попрошайками, карманниками и "другими асоциальными личностями", в том числе и вовлечёнными в занятие проституцией.
Сформировать его парламентарий предлагает из патриотически настроенной молодёжи, которая "строго исповедует закон, культуру и традицию". Депутат готов лично возглавить организацию.
Первый в истории ЧМ-2018 по футболу на территории РФ состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, Сочи, Казани, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.