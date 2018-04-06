Леонардо Ди Каприо сидит на экстремальной диете ради новой роли
Фото: © REUTERS/Christophe Archambault/
43-летний актёр должен будет скинуть не один лишний килограмм для того, чтобы сняться в новом фильме Квентина Тарантино.
Актёру Леонардо Ди Каприо предложили роль в новом фильме. Теперь звезде придётся хорошенько поработать над своим телом.
43-летний актёр нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жёсткую диету. Сейчас актёр "голодает" и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку — тренировки похожи на те, что проводят в армии.
По всей видимости, речь идёт о подготовке к новому фильму Квентина Тарантино. Проект получил название "Однажды в Голливуде". Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи.