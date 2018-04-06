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Опубликовано 6 апреля 2018, 09:44

Леонардо Ди Каприо сидит на экстремальной диете ради новой роли

Фото: &copy; REUTERS/Christophe Archambault/

Фото: © REUTERS/Christophe Archambault/

43-летний актёр должен будет скинуть не один лишний килограмм для того, чтобы сняться в новом фильме Квентина Тарантино.

Актёру Леонардо Ди Каприо предложили роль в новом фильме. Теперь звезде придётся хорошенько поработать над своим телом.

43-летний актёр нанял лучших фитнес-тренеров и сел на жёсткую диету. Сейчас актёр "голодает" и каждый день устраивает себе утреннюю зарядку — тренировки похожи на те, что проводят в армии.

По всей видимости, речь идёт о подготовке к новому фильму Квентина Тарантино. Проект получил название "Однажды в Голливуде". Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году, когда на пике популярности были хиппи.

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Сергей Сурепин
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