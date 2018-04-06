Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 11:06

Арендатор ТЦ "Зимняя вишня" Судденок осталась под арестом

Надежда Судденок. Фото: &copy; РИА Новости/Александр Кряжев

Надежда Судденок. Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Кемеровский облсуд оставил под арестом арендатора сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, которая ранее подавала апелляцию в связи с заключением под стражу.

— Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов <…> без удовлетворения, — огласила судья Елена Тиунова.

Отмечается, что адвокаты Судденок просили изменить меру пресечения и поместить арендатора ТЦ под домашний арест.

Как уже сообщал Лайф, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл пожар. В результате случившегося погибло 64 человека.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Кемерово
  • Зимняя вишня
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar