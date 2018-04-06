Арендатор ТЦ "Зимняя вишня" Судденок осталась под арестом

Кемеровский облсуд оставил под арестом арендатора сгоревшего торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, которая ранее подавала апелляцию в связи с заключением под стражу.

— Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда города Кемерово от 28 марта 2018 года в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов <…> без удовлетворения, — огласила судья Елена Тиунова.

Отмечается, что адвокаты Судденок просили изменить меру пресечения и поместить арендатора ТЦ под домашний арест.