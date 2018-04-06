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Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 09:14

Многодетный отец собрал гребной тренажёр, который заставляет работать приставку

Обложка видео: &copy;&nbsp;youtube.com/Jeremy Fielding

Обложка видео: © youtube.com/Jeremy Fielding

Теперь для того, чтобы поиграть в свои любимые игры, детям необходимо будет тренироваться.

Американский блогер Джереми Филдинг создал для своих детей гаджет на основе гребного тренажёра. Он подключил устройство к консоли Nintendo Wii.

Теперь, если юные геймеры захотят поиграть в видеоигры, одному из них придётся заниматься спортом. Если же этого не делать, то экран погаснет.

Американец рассказал, что нашёл старый тренажёр на сайте Craigslist. В итоге он превратил его в генератор с "человеческим питанием". Дети вынуждены выполнять упражнения, если они хотят, чтобы игра продолжилась.

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Сергей Сурепин
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