Многодетный отец собрал гребной тренажёр, который заставляет работать приставку
Обложка видео: © youtube.com/Jeremy Fielding
Теперь для того, чтобы поиграть в свои любимые игры, детям необходимо будет тренироваться.
Американский блогер Джереми Филдинг создал для своих детей гаджет на основе гребного тренажёра. Он подключил устройство к консоли Nintendo Wii.
Теперь, если юные геймеры захотят поиграть в видеоигры, одному из них придётся заниматься спортом. Если же этого не делать, то экран погаснет.
Американец рассказал, что нашёл старый тренажёр на сайте Craigslist. В итоге он превратил его в генератор с "человеческим питанием". Дети вынуждены выполнять упражнения, если они хотят, чтобы игра продолжилась.