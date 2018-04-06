Многодетный отец собрал гребной тренажёр, который заставляет работать приставку

Теперь для того, чтобы поиграть в свои любимые игры, детям необходимо будет тренироваться.

Американский блогер Джереми Филдинг создал для своих детей гаджет на основе гребного тренажёра. Он подключил устройство к консоли Nintendo Wii.

Теперь, если юные геймеры захотят поиграть в видеоигры, одному из них придётся заниматься спортом. Если же этого не делать, то экран погаснет.