Новый фильм про Гоголя вышел в лидеры российского проката на фоне общего спада

Прошедший четверг в прокате СНГ в очередной раз выдался скудным. В залах кинотеатров собиралось мало зрителей — в среднем 15 человек на сеансе.

Кассовые сборы оказались более скромными, чем даже неделю назад. В лидеры вышел российский фильм "Гоголь. Вий". За первый день его посмотрели 150 тысяч человек.

Сейчас в кассе у ленты 40 миллионов рублей за дебютный прокатный день. Прошлогодняя часть на старте получила 50,5 миллиона рублей. Предполагается, что сборы за первые выходные зафиксируются в диапазоне 220–230 миллионов рублей.