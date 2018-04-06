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Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 12:09

Новый фильм про Гоголя вышел в лидеры российского проката на фоне общего спада

Кадр трейлера к фильму "Гоголь. Вий"/&nbsp;iVideos

Кадр трейлера к фильму "Гоголь. Вий"/ iVideos

Прошедший четверг в прокате СНГ в очередной раз выдался скудным. В залах кинотеатров собиралось мало зрителей — в среднем 15 человек на сеансе.

Кассовые сборы оказались более скромными, чем даже неделю назад. В лидеры вышел российский фильм "Гоголь. Вий". За первый день его посмотрели 150 тысяч человек.

Сейчас в кассе у ленты 40 миллионов рублей за дебютный прокатный день. Прошлогодняя часть на старте получила 50,5 миллиона рублей. Предполагается, что сборы за первые выходные зафиксируются в диапазоне 220–230 миллионов рублей.

На втором месте пока остаётся фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться". За восьмой день он собрал 18,5 миллиона рублей, общие сборы — 433 миллиона.

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Сергей Сурепин
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