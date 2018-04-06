Российские учёные рассказали, как геймеры помогли развитию науки
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Специалисты рассказали про локомотивы развития компьютерной индустрии, национальной технологической безопасности и цифровой экономики.
Глава Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН (ИСП РАН) Арутюн Аветисян и руководитель НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук поделились своими умозаключениями по поводу геймеров и развития науки.
По словам Аветисяна, последние десять лет заказчиком всех инноваций и новых технологий является социум, так называемый Socially Driven. В качестве примера он привёл графические акселераторы, которые используются в суперкомпьютерах. Он добавил, что в современной генетике и других науках сейчас без них не обойтись. По его словам, графические акселераторы ускоренно развивались далеко не за счёт большой науки, а именно благодаря геймерам.
Михаил Ковальчук, в свою очередь, заявил, что суперкомпьютеры появились ещё и благодаря тому, что СССР и США подписали соглашение о запрете ядерных испытаний. Он добавил, что ядерное оружие в результате этого должно было "перейти в компьютер", подвергаться там испытаниям на математических моделях.