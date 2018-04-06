Российские учёные рассказали, как геймеры помогли развитию науки

По словам Аветисяна, последние десять лет заказчиком всех инноваций и новых технологий является социум, так называемый Socially Driven. В качестве примера он привёл графические акселераторы, которые используются в суперкомпьютерах. Он добавил, что в современной генетике и других науках сейчас без них не обойтись. По его словам, графические акселераторы ускоренно развивались далеко не за счёт большой науки, а именно благодаря геймерам.