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Опубликовано 6 апреля 2018, 08:41

Военный преступник голосом "Ведьмака" объявил о начале войны на Кавказе

Компания Obsidian показала новый трейлер своего проекта. В нём военный преступник голосом Геральта из Ривии рассказал геймерам о начале полномасштабной войны.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Armored Warfare: Проект Армата

Скриншот видео: youtube.com/Armored Warfare: Проект Армата

Таким образом разработчики боевика "Проект Армата" решили объявить о масштабном обновлении игры. Теперь в игре появится новая концепция формата сезонов. Они будут объединены общим сюжетом.

Первый сезон получит название "Кавказский конфликт". Он будет доступен игрокам уже этой весной. Сюжет посвящён вооружённому конфликту в Грузии.

По словам разработчиков, они стараются сделать игру максимально реалистичной. Они уверены, что новые задания придутся по душе геймерам.

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Сергей Сурепин
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