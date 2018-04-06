Военный преступник голосом "Ведьмака" объявил о начале войны на Кавказе
Компания Obsidian показала новый трейлер своего проекта. В нём военный преступник голосом Геральта из Ривии рассказал геймерам о начале полномасштабной войны.
Скриншот видео: youtube.com/Armored Warfare: Проект Армата
Таким образом разработчики боевика "Проект Армата" решили объявить о масштабном обновлении игры. Теперь в игре появится новая концепция формата сезонов. Они будут объединены общим сюжетом.
Первый сезон получит название "Кавказский конфликт". Он будет доступен игрокам уже этой весной. Сюжет посвящён вооружённому конфликту в Грузии.
По словам разработчиков, они стараются сделать игру максимально реалистичной. Они уверены, что новые задания придутся по душе геймерам.