Военный преступник голосом "Ведьмака" объявил о начале войны на Кавказе

Таким образом разработчики боевика "Проект Армата" решили объявить о масштабном обновлении игры. Теперь в игре появится новая концепция формата сезонов. Они будут объединены общим сюжетом.

Первый сезон получит название "Кавказский конфликт". Он будет доступен игрокам уже этой весной. Сюжет посвящён вооружённому конфликту в Грузии.