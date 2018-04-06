Создатель фильма о Довлатове думал собирать деньги на съёмки со зрителей

Мы задумывались о краудфандинге, у нас был такой момент. Но справились без краудфандинга. Если мы хотим сделать кино относительно историческое, оно всё равно чего-то стоит. Краудфандинг тут может не помочь. Он принесёт 15% бюджета максимум.