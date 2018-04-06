Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 13:10

Создатель фильма о Довлатове думал собирать деньги на съёмки со зрителей

Режиссёр биографической ленты рассказал о перспективах кассовых сборов работы в мировом прокате.

Кадр из фильма &ldquo;Довлатов&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Довлатов”/kinopoisk.ru

Автор фильма "Довлатов" Алексей Герман — младший рассказал, что деньги на съёмки ленты группа получила из самых различных источников. Среди них — зарубежные инвестиции, гранты Министерства культуры. Проект поддержал Первый канал и даже будущие зрители.

Мы задумывались о краудфандинге, у нас был такой момент. Но справились без краудфандинга. Если мы хотим сделать кино относительно историческое, оно всё равно чего-то стоит. Краудфандинг тут может не помочь. Он принесёт 15% бюджета максимум.

Алексей Герман — младший

Режиссёр пока не торопится говорить про кассовый успех фильма. В России картина собрала 7,92 миллиона рублей.

Также Герман-младший признался, что сейчас сложно снять хорошее кино, если это не фильм о достижениях и не романтическая комедия. Режиссёр добавил, что в последние годы всё важнее становится коммерческий успех ленты.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • Россия
  • Алексей Герман
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar