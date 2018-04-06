Создатель фильма о Довлатове думал собирать деньги на съёмки со зрителей
Режиссёр биографической ленты рассказал о перспективах кассовых сборов работы в мировом прокате.
Кадр из фильма “Довлатов”/kinopoisk.ru
Автор фильма "Довлатов" Алексей Герман — младший рассказал, что деньги на съёмки ленты группа получила из самых различных источников. Среди них — зарубежные инвестиции, гранты Министерства культуры. Проект поддержал Первый канал и даже будущие зрители.
Мы задумывались о краудфандинге, у нас был такой момент. Но справились без краудфандинга. Если мы хотим сделать кино относительно историческое, оно всё равно чего-то стоит. Краудфандинг тут может не помочь. Он принесёт 15% бюджета максимум.
Алексей Герман — младший
Режиссёр пока не торопится говорить про кассовый успех фильма. В России картина собрала 7,92 миллиона рублей.
Также Герман-младший признался, что сейчас сложно снять хорошее кино, если это не фильм о достижениях и не романтическая комедия. Режиссёр добавил, что в последние годы всё важнее становится коммерческий успех ленты.