Новый фильм со звездой "Пиратов Карибского моря" откроет Каннский кинофестиваль
Постер фильма "Все знают"/kinopoisk.ru
Лента получила название "Все знают". Фильм снял иранский режиссёр Асгара Фархади.
Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Работа будет открывать 71-й Каннский кинофестиваль в мае 2018 года.
Действие испаноязычной драмы с элементами триллера разворачивается в Испании, Франции и Италии. Главные герои — семейная пара, живущая с детьми в Буэнос-Айресе. Поездка супругов в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями.
Лента двукратного обладателя премии "Оскар" войдёт в конкурсную программу фестиваля. Два года назад на кинофестивале в Канне фильм Фархади "Коммивояжер" получил приз за лучший сценарий.
71-й Каннский кинофестиваль пройдёт 8–19 мая. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.