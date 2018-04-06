Новый фильм со звездой "Пиратов Карибского моря" откроет Каннский кинофестиваль

Лента получила название "Все знают". Фильм снял иранский режиссёр Асгара Фархади.

Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Работа будет открывать 71-й Каннский кинофестиваль в мае 2018 года.

Действие испаноязычной драмы с элементами триллера разворачивается в Испании, Франции и Италии. Главные герои — семейная пара, живущая с детьми в Буэнос-Айресе. Поездка супругов в Мадрид оборачивается для них трагическими событиями.

Лента двукратного обладателя премии "Оскар" войдёт в конкурсную программу фестиваля. Два года назад на кинофестивале в Канне фильм Фархади "Коммивояжер" получил приз за лучший сценарий.