Скандально известная актриса Линдси Лохан проиграла суд против создателей GTA V
Апелляционный суд признал, что в изображениях из культовой игры "нет сходства" с актрисой.
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Разбирательство, тянувшееся с 2014 года, завершилось. Суд Нью-Йорка постановил отклонить апелляцию Линдси Лохан в адрес издателя Take-Two о незаконном использовании её образа в игре GTA V и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Скандально известная актриса ранее заявила, что якобы на ней был основан персонаж Лэйси Джонас из боевика студии Rockstar. С этой героиней связана одна из миссий в игре. Она прячется от папарацци и просит главного героя помочь ей добраться до дома.
Апелляционный суд признал, что в изображениях, в том числе 3D-моделях, которые используются в GTA V, нельзя узнать Лохан. В связи с этим дело следует считать закрытым.