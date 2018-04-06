Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 13:40

Скандально известная актриса Линдси Лохан проиграла суд против создателей GTA V

Апелляционный суд признал, что в изображениях из культовой игры "нет сходства" с актрисой.

Фото &copy; AP Photo

Фото © AP Photo

Разбирательство, тянувшееся с 2014 года, завершилось. Суд Нью-Йорка постановил отклонить апелляцию Линдси Лохан в адрес издателя Take-Two о незаконном использовании её образа в игре GTA V и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Скандально известная актриса ранее заявила, что якобы на ней был основан персонаж Лэйси Джонас из боевика студии Rockstar. С этой героиней связана одна из миссий в игре. Она прячется от папарацци и просит главного героя помочь ей добраться до дома.

Апелляционный суд признал, что в изображениях, в том числе 3D-моделях, которые используются в GTA V, нельзя узнать Лохан. В связи с этим дело следует считать закрытым.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • Линдси Лохан
  • суд
  • США
  • В мире
  • gtav
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar