Скандально известная актриса Линдси Лохан проиграла суд против создателей GTA V

Разбирательство, тянувшееся с 2014 года, завершилось. Суд Нью-Йорка постановил отклонить апелляцию Линдси Лохан в адрес издателя Take-Two о незаконном использовании её образа в игре GTA V и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Скандально известная актриса ранее заявила, что якобы на ней был основан персонаж Лэйси Джонас из боевика студии Rockstar. С этой героиней связана одна из миссий в игре. Она прячется от папарацци и просит главного героя помочь ей добраться до дома.