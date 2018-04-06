Бизнес-партнёр создателя Marvel украл его кровь, чтобы подписать ей комиксы

Официальные представители благотворительной организации Стэна Ли пока не комментируют ситуацию.

Журналисты TMZ сообщили, что бывший бизнес-партнёр Стэна Ли по его коммерческой благотворительной организации Hands of Respect в прошлом году подделал медицинские документы. Он хотел получить несколько ампул с кровью создателя комиксов Marvel.

Из-за процедуры забора крови у Стэна Ли даже кружилась голова. Кейя Морган, знакомая создателя Marvel, была уверена, что его кровь получили обманным путём. Люди, приближённые к Стэну, предполагали, что бывший бизнес-партнёр хотел использовать кровь в качестве чернил для ручек, чтобы потом продавать.

В результате этого представители Ли наняли адвоката. Он должен был разобраться в деле с кровью и в случае чего дать ход уголовному делу.