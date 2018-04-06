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Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 11:38

Бизнес-партнёр создателя Marvel украл его кровь, чтобы подписать ей комиксы

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Официальные представители благотворительной организации Стэна Ли пока не комментируют ситуацию.

Журналисты TMZ сообщили, что бывший бизнес-партнёр Стэна Ли по его коммерческой благотворительной организации Hands of Respect в прошлом году подделал медицинские документы. Он хотел получить несколько ампул с кровью создателя комиксов Marvel.

Из-за процедуры забора крови у Стэна Ли даже кружилась голова. Кейя Морган, знакомая создателя Marvel, была уверена, что его кровь получили обманным путём. Люди, приближённые к Стэну, предполагали, что бывший бизнес-партнёр хотел использовать кровь в качестве чернил для ручек, чтобы потом продавать.

В результате этого представители Ли наняли адвоката. Он должен был разобраться в деле с кровью и в случае чего дать ход уголовному делу.

В итоге оказалось, что в магазинах Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N. в Лас-Вегасе продавались несколько комиксов со странным сертификатом. В документе было сказано, что издания подписаны "чернилами, с растворённой ДНК Стэна Ли". В ассортименте было несколько таких комиксов. Цена — от 250 до 500 долларов.

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Сергей Сурепин
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