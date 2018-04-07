Обязательно к прохождению. Во что поиграть в апреле 2018 года

Extinction

Обложка видео: © youtube/GameSpot

Дата выхода: 10 апреля / Жанр: боевик / Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One.

Достаточно странный, но при этом любопытный боевик в жанре фэнтези. Игра посвящена сражениям с титанами и другими выдуманными существами. Разработчики обещают тактически выверенные битвы — обойтись бездумным маханием меча не получится, поэтому основной задачей геймеров станет запоминание комбинации клавиш, чтобы наносить сокрушительные удары врагам. За разработку проекта отвечает студия Iron Galaxy — ранее она занималась переносом крупнобюджетных игр на различные платформы. Например, на её плечах лежит релиз The Elder Scrolls V: Skyrim на гибридную японскую консоль Nintendo Switch, а также выход Batman: Arkham Origins на персональных компьютерах.

Masters of Anima

Обложка видео: © youtube/Focus Home Interactive

Дата выхода: 10 апреля / Жанр: приключения / Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch.

Компания Focus Home Interactive продолжает покорять игровую индустрию — сейчас это один из самых главных издателей на рынке. Французы спонсируют чуть ли не каждый второй оригинальный и сильный проект. Одним из таких стала приключенческая игра Masters of Anima. Это симбиоз стратегии и боевика с элементами ролевой игры. На фоне всех остальных проект выделяется запоминающимся стилем: не страдать вторичностью — одна из основных задач разработчиков видеоигр в наше время.

Yakuza 6: The Song of Life

Скриншот видео: youtube/PlayStation Europe

Дата выхода: 17 апреля / Жанр: приключения / Платформы: PlayStation 4.

Хайп вокруг японской мафии держится уже на протяжении нескольких лет. Шестая часть великолепной гангстерской саги отлично показала себя на родине, а теперь добралась до западных игроков (в том числе и российских). Игра закончит историю Кадзумы Кирю — главного героя серии. Это отличный повод погрузиться в японский менталитет, почувствовать себя в роли уличного бойца, а также отдохнуть от Grand Theft Auto V — Yakuza 6 отличается камерностью и приятной восточной атмосферой.

God of War

Обложка видео: © youtube/PlayStation

Дата выхода: 20 апреля / Жанр: боевик / Платформы: PlayStation 4.

Главная и единственная масштабная игра апреля. Нас ждёт возвращение спартанца Кратоса. На этот раз он сменит Грецию на Скандинавию. Игра одновременно выступает и сиквелом, и перезапуском культовой серии, которая в своё время неплохо продвигала консоли японской компании Sony — PlayStation. Сюжет боевика разворачивается вокруг Кратоса, которому всё же удалось отомстить богам Олимпа. Теперь он совместно со своим сыном проживает на севере — в мире Скандинавских богов и монстров. Новая задача — бороться, чтобы выжить. Вместе с этим он обязан научить своего сына выживать и сражаться. Разработчики пообещали серьёзно переосмыслить игровой процесс: теперь главный герой не использует свои классические клинки, а заменит их на топор и лук со стрелами. Также геймеры смогут управлять его сыном, чтобы выполнять поручения отца. Во время игры за Кратоса его сын будет выступать персонажем-помощником, который составит компанию в бою — поможет с решением головоломок и исследованием игрового мира.

Frostpunk

Обложка видео: © youtube/xGarbett

Дата выхода: 24 апреля / Жанр: симулятор / Платформы: ПК.

Студия 11 bit выпускает новую игру. До этого команда прославилась благодаря This War of Mine — игре про гражданскую войну в неназванной стране, где геймеру необходимо было контролировать небольшую группу беженцев, которые стараются выжить посреди развернувшегося на улицах городов кошмара. Разработчики запомнились геймерам по всему миру подходом к созданию уникального стиля — отголоски собственного видения наблюдаются и в Frostpunk. Отличительные черты проекта — изумительный арт и невероятная графика, добиться которых команде удалось благодаря великолепному чувству стиля. В остальном — это такой же симулятор выживания, но уже целого социума. Геймеров ждёт нескончаемая и лютая зима, от которой спастись можно только благодаря паровым машинам. Игроков ждут тяжёлые испытания, душераздирающий моральный выбор, тактические и экономические задания, а также уйма философии. Сопереживать придётся каждому жителю небольшой деревушки.

BattleTech

Обложка видео: © youtube/GameTrailers

Дата выхода: 24 апреля / Жанр: боевик / Платформы: ПК.