Татьяна Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности"

Омбудсмен также подчеркнула, что следователи являются "высокими профессионалами, готовыми на решения крупномасштабных задач государства".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала следователей главной скрепой российской государственности. Также Москалькова назвала их главными держателями справедливости.

— Большая часть наших следователей — высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства, — сказала она.