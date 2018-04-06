Татьяна Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности"
Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев
Омбудсмен также подчеркнула, что следователи являются "высокими профессионалами, готовыми на решения крупномасштабных задач государства".
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала следователей главной скрепой российской государственности. Также Москалькова назвала их главными держателями справедливости.
— Большая часть наших следователей — высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства, — сказала она.
Отметим, что семинар приурочен к 55-летию образования следственного аппарата органов внутренних дел.