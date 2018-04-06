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Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 17:47

Татьяна Москалькова назвала следователей МВД "главной скрепой государственности"

Татьяна Москалькова. Фото:&copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Татьяна Москалькова. Фото:© РИА Новости/Сергей Гунеев

Омбудсмен также подчеркнула, что следователи являются "высокими профессионалами, готовыми на решения крупномасштабных задач государства".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала следователей главной скрепой российской государственности. Также Москалькова назвала их главными держателями справедливости.

— Большая часть наших следователей — высокие профессионалы, люди, готовые на решения крупномасштабных, глобальных задач государства, — сказала она.

Отметим, что семинар приурочен к 55-летию образования следственного аппарата органов внутренних дел.

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Арина Демидова
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