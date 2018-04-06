ФКС России представила киберспортивные стикеры для Telegram и TamTam

Организация продолжает подогревать интерес к виртуальному спорту. Стикеры можно получить абсолютно бесплатно.

Федерация компьютерного спорта РФ представила собственные тематические наборы киберспортивных стикеров. Они доступны абсолютно бесплатно в двух мессенджерах — Telegram и TamTam.

Представители организации рассказали, что наборы стикеров отражают различные популярные в среде геймеров мемы и афоризмы. Также они отображают распространённые среди геймеров ситуации.