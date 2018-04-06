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Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 16:09

ФКС России представила киберспортивные стикеры для Telegram и TamTam

Фото &copy; VK/Федерация компьютерного спорта России

Фото © VK/Федерация компьютерного спорта России

Организация продолжает подогревать интерес к виртуальному спорту. Стикеры можно получить абсолютно бесплатно.

Федерация компьютерного спорта РФ представила собственные тематические наборы киберспортивных стикеров. Они доступны абсолютно бесплатно в двух мессенджерах — Telegram и TamTam.

Представители организации рассказали, что наборы стикеров отражают различные популярные в среде геймеров мемы и афоризмы. Также они отображают распространённые среди геймеров ситуации.

Стикеры уже можно добавить в Telegram и TamTam.

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Сергей Сурепин
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