Это война! Девушки создали петицию о запрете игр, чтобы вернуть себе парней

За последнее время на сайтах с петициями появилось множество заявлений с требованием запретить игру Fortnite.

Большинство петиций составлено девушками. Они жалуются на то, что игра отобрала у них парней, и хотят спасти геймеров от нездоровой зависимости. Само собой, парни не хотят, чтобы их спасали, поэтому начали писать петиции против девушек.

Напомним, игра Fortnite очень быстро набрала рекордную популярность среди геймеров. Всё благодаря развитию жанра "Королевская битва". Само собой, у популярной игры есть и противники.