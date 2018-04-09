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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 08:05

Авторы самой популярной киберспортивной игры извинились за сексизм

Фото: &copy;&nbsp;League of Legends

Фото: © League of Legends

По словам разработчиков, новая героиня казалась монстром, когда у неё не было декольте.

Студия Riot Games выступила с официальным заявлением по поводу слишком сексуального вида новой героини "Лиги легенд" — Кай'Сы, Дочери Бездны. До этого разработчики пообещали геймерам, что они не будут добавлять в игру "гиперсексуальных" чемпионов.

При этом глубокое декольте героини, которая появилась в игре после этих заявлений команды, заставило геймеров усомниться в честности Riot Games. Разработчики извинились и рассказали, что не хотели делать персонажа слишком сексуальным.

Также в Riot Games объяснили, что по сюжету вселенной героиня побывала в ином измерении под названием Бездна. Разработчики хотели показать, что она носит костюм Бездны, однако сама при этом не является порождением этого измерения.

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Сергей Сурепин
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