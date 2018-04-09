Авторы самой популярной киберспортивной игры извинились за сексизм
Фото: © League of Legends
По словам разработчиков, новая героиня казалась монстром, когда у неё не было декольте.
Студия Riot Games выступила с официальным заявлением по поводу слишком сексуального вида новой героини "Лиги легенд" — Кай'Сы, Дочери Бездны. До этого разработчики пообещали геймерам, что они не будут добавлять в игру "гиперсексуальных" чемпионов.
При этом глубокое декольте героини, которая появилась в игре после этих заявлений команды, заставило геймеров усомниться в честности Riot Games. Разработчики извинились и рассказали, что не хотели делать персонажа слишком сексуальным.
Также в Riot Games объяснили, что по сюжету вселенной героиня побывала в ином измерении под названием Бездна. Разработчики хотели показать, что она носит костюм Бездны, однако сама при этом не является порождением этого измерения.