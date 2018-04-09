Авторы самой популярной киберспортивной игры извинились за сексизм

По словам разработчиков, новая героиня казалась монстром, когда у неё не было декольте.

Студия Riot Games выступила с официальным заявлением по поводу слишком сексуального вида новой героини "Лиги легенд" — Кай'Сы, Дочери Бездны. До этого разработчики пообещали геймерам, что они не будут добавлять в игру "гиперсексуальных" чемпионов.

При этом глубокое декольте героини, которая появилась в игре после этих заявлений команды, заставило геймеров усомниться в честности Riot Games. Разработчики извинились и рассказали, что не хотели делать персонажа слишком сексуальным.