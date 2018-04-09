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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 08:36

Valve "убивает" онлайн-рулетку в Counter-Strike

Фото: &copy; wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Геймеры разделились во мнении. Одни обрадовались этому решению, другие же теперь критикуют разработчиков.

Valve на днях изменила торговую систему CS:GO. Разработчики наложили серьёзные ограничения на возможность обмениваться предметами.

Сообщество геймеров неоднозначно восприняло изменения. Одни ликуют, потому что обновление подписывает смертный приговор мошенническим схемам, другие же считают, что теперь умрёт и сама игра.

Геймеры считают, что вся суть CS:GO строилась вокруг предметов, а так как теперь есть ограничения, они не смогут безболезненно заниматься покупкой и продажей вещей.

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Сергей Сурепин
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