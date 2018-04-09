Valve "убивает" онлайн-рулетку в Counter-Strike

Геймеры разделились во мнении. Одни обрадовались этому решению, другие же теперь критикуют разработчиков.

Valve на днях изменила торговую систему CS:GO. Разработчики наложили серьёзные ограничения на возможность обмениваться предметами.

Сообщество геймеров неоднозначно восприняло изменения. Одни ликуют, потому что обновление подписывает смертный приговор мошенническим схемам, другие же считают, что теперь умрёт и сама игра.