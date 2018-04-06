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Регион
Опубликовано 6 апреля 2018, 19:18

В Госдуме предрекли США дипломатическое фиаско после введения новых санкций

Фото: &copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал новые санкции США в отношении российских официальных лиц и компаний "злым и бессмысленным шагом в никуда", который ухудшит российско-американские отношения. Соответствующее заявление парламентарий сделал в своём телеграм-канале.

— Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, — это злой и бессмысленный шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведёт лишь к ухудшению и без того непростых отношений, — говорится в сообщении.

По мнению Толстого, попытки американских властей диктовать свою волю России, а также разговоры США о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политическое и дипломатическое фиаско.

Как сообщал Лайф, ранее американские власти ввели очередной пакет санкций в отношении России. Ограничительные меры Минфина США коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

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Екатерина Михайлова
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