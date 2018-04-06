Поклонская требует возбудить дело о захвате заложников с "Норда" на Украине

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская предложила организовать в Крыму проверки законности ведения бизнеса украинскими чиновниками и правозащитниками, включая членов их семей и аффилированных с ними лиц.

Таким образом депутат предлагает отреагировать на арест властями Украины крымского рыболовецкого судна "Норд" с десятью членами экипажа.

— Предложила бы ответственным службам и ведомствам провести проверки законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами. Среди которых, кстати, молчащий по этой ситуации уполномоченный по правам человека на Украине и иные чиновники, — заявила Поклонская.

По словам депутата, сидеть сложа руки и наблюдать за очевидным нарушением прав человека со стороны властей Украины могут лишь международные правозащитные организации и заинтересованные лица.

Как ранее сообщал Лайф, 25 марта 2018 года в Азовском море сотрудники украинской погранслужбы задержали российское судно "Норд". Экипаж обвинили в нарушении морских границ.