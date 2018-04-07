Президент "Спортинга" отстранил 19 несогласных с его критикой футболистов

Президент лиссабонского "Спортинга" Бруно де Карвалью отстранил от основной команды 19 игроков, которые выразили в соцсетях своё несогласие с его публичной критикой, сообщает издание A Bola.

Всё началось с того, что недовольный поражением "Спортинга" в первом четвертьфинальном матче против испанского "Атлетико" де Карвалью в своём "фейсбуке" раскритиковал своих футболистов. В ответ один из лидеров "Спортинга" Руй Патрисиу опубликовал в "Инстаграме" пост, в котором усомнился в справедливости слов президента португальского клуба. Голкипер лиссабонцев также отметил, что он вместе с партнёрами полностью выкладывается в игре. Такие же послания в соцсетях опубликовали ещё 18 футболистов "Спортинга".

После этого де Карвалью объявил, что все возразившие ему игроки будут выведены на неопределённый срок из состава.

— Все игроки, написавшие это, немедленно отстранены, их ждут дисциплинарные меры. Эти испорченные дети никого и ничего не уважают, но моё терпение лопнуло, так же как и у болельщиков, — написал президент "Спортинга" в "фейсбуке".