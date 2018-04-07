В Саудовской Аравии впервые пройдёт Неделя моды

Четырёхдневное мероприятие изначально было запланировано на февраль, но "из-за большого числа международных гостей" дата проведения была перенесена.

В Саудовской Аравии впервые организуют Неделю моды под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почётного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council. — Прим. ред.). Показы пройдут в Эр-Рияде в апреле, сообщает Gulf News.

— После анонса мероприятия в феврале Arab Fashion Week Riyadh получила значительный интерес со стороны международных гостей, желающих принять участие, — отметила одна из организаторов Лайла Исса Абузайд.

В мероприятии примут участие арабские дизайнеры и кутюрье мирового масштаба. В частности, заявки подали Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.