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Регион
Опубликовано 7 апреля 2018, 15:48

В Саудовской Аравии впервые пройдёт Неделя моды

Фото: &copy;Flickr/KhanSaqib

Фото: ©Flickr/KhanSaqib

Четырёхдневное мероприятие изначально было запланировано на февраль, но "из-за большого числа международных гостей" дата проведения была перенесена.

В Саудовской Аравии впервые организуют Неделю моды под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почётного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council. — Прим. ред.). Показы пройдут в Эр-Рияде в апреле, сообщает Gulf News.

— После анонса мероприятия в феврале Arab Fashion Week Riyadh получила значительный интерес со стороны международных гостей, желающих принять участие, — отметила одна из организаторов Лайла Исса Абузайд.

В мероприятии примут участие арабские дизайнеры и кутюрье мирового масштаба. В частности, заявки подали Роберто Кавалли и Жан-Поль Готье.

Ранее стало известно, что в Саудовской Аравии впервые за 35 лет откроют кинотеатр.

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Екатерина Михайлова
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