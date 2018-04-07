В ГД уверены, что украинские экстремисты не затруднят работу Крымского моста

Ранее украинские националисты заявили, что могут совершить нападения на дипведомства России на Украине и российские учреждения за её пределами.

Заявления украинских националистов о возможных терактах в день открытия моста между Крымом и Краснодарским краем являются провокацией. У украинских националистов нет возможности помешать строительству объекта, приводит ТАСС слова зампреда Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

— У нас созданы все силы и средства, которые обеспечат стабильную работу Крымского моста. Это (заявления экстремистов) провокационные действия, чтобы наши спецслужбы ещё чётче и более системно работали в этой зоне ответственности, — подчеркнул Водолацкий.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что националисты "Добровольческого движения ОУН"* угрожают терактами в день открытия Крымского моста. Националисты говорили об атаках на дипведомства России на Украине и российские учреждения за её пределами.