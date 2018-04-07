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Регион
Опубликовано 7 апреля 2018, 19:57

Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере в годовщину теракта в Стокгольме

Место теракта в Стокгольме в 2017 году. Фото: &copy; Fredrik Sandberg/TT News Agency/via Reuters

Место теракта в Стокгольме в 2017 году. Фото: © Fredrik Sandberg/TT News Agency/via Reuters

Трагедия в немецком городе Мюнстер, где грузовик влетел в толпу пешеходов в центре города, совпала с первой годовщиной теракта в столице Швеции. Там аналогичным образом водитель грузовика принялся давить прохожих. Жертвами теракта в Стокгольме стали четыре человека, 15 пострадали. Позднее выяснилось, что шведский террорист оказался мигрантом из Узбекистана, присягнувшим на верность ИГИЛ*.

Как отмечают немецкие СМИ, на месте происшествия в Мюнстере до сих пор работают полицейские. Они не исключают, что случившееся может быть терактом. Кроме того, в машине предполагаемого преступника найден подозрительный предмет. Правоохранители считают, что это может оказаться взрывное устройство.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестный мужчина на грузовике врезался в группу пешеходов в центре немецкого города Мюнстер. По предварительным данным, трое человек погибли и 30 пострадали. Водитель покончил с собой.

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.

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Алексей Гладких
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