Грузовик протаранил толпу в немецком Мюнстере в годовщину теракта в Стокгольме

Трагедия в немецком городе Мюнстер, где грузовик влетел в толпу пешеходов в центре города, совпала с первой годовщиной теракта в столице Швеции. Там аналогичным образом водитель грузовика принялся давить прохожих. Жертвами теракта в Стокгольме стали четыре человека, 15 пострадали. Позднее выяснилось, что шведский террорист оказался мигрантом из Узбекистана, присягнувшим на верность ИГИЛ*.

Как отмечают немецкие СМИ, на месте происшествия в Мюнстере до сих пор работают полицейские. Они не исключают, что случившееся может быть терактом. Кроме того, в машине предполагаемого преступника найден подозрительный предмет. Правоохранители считают, что это может оказаться взрывное устройство.

Как ранее сообщал Лайф, неизвестный мужчина на грузовике врезался в группу пешеходов в центре немецкого города Мюнстер. По предварительным данным, трое человек погибли и 30 пострадали. Водитель покончил с собой.