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Опубликовано 7 апреля 2018, 21:03

Новый континент? Огромная трещина раскалывает Африку пополам — видео

В Кении на поверхности земли появилась огромная трещина. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале издания Daily Nation.

По оценкам специалистов, разлом на поверхности земли недалеко от кенийской столицы Найроби достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.

На кадрах ролика видно, что природный катаклизм затронул перекрёсток дорог, затруднив движение автомобилей.

По предположению экспертов, трещина образовалась из-за изменения положения тектонических плит, которые соединялись именно в этом месте. Есть версия, что разлом будет увеличиваться, что приведёт к разделению континента на две части.

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Екатерина Михайлова
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