Новый континент? Огромная трещина раскалывает Африку пополам — видео

В Кении на поверхности земли появилась огромная трещина. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале издания Daily Nation.

По оценкам специалистов, разлом на поверхности земли недалеко от кенийской столицы Найроби достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.

На кадрах ролика видно, что природный катаклизм затронул перекрёсток дорог, затруднив движение автомобилей.