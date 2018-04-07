Новый континент? Огромная трещина раскалывает Африку пополам — видео
В Кении на поверхности земли появилась огромная трещина. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале издания Daily Nation.
По оценкам специалистов, разлом на поверхности земли недалеко от кенийской столицы Найроби достигает нескольких километров в длину, до 15 метров в глубину и до 20 метров в ширину.
На кадрах ролика видно, что природный катаклизм затронул перекрёсток дорог, затруднив движение автомобилей.
По предположению экспертов, трещина образовалась из-за изменения положения тектонических плит, которые соединялись именно в этом месте. Есть версия, что разлом будет увеличиваться, что приведёт к разделению континента на две части.