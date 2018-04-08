В Турции полиция случайно обнаружила старинную Библию

Полиция в Турции во время обычной проверки водителей обнаружила старинную Библию, написанную на коже. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, библейская рукопись была найдена во время досмотра автомобиля граждан Сирии и Ирака. Подозреваемые в контрабанде исторического артефакта пытались вывезти Библию из провинции Аксарай, однако были задержаны.

Police in Turkey's central Aksaray province launch investigation after discovering historical Bible inside a car belonging to Syrian and Iraqi nationalshttps://t.co/AWwUJaqLw9 pic.twitter.com/fLWmggyzcG — DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г.