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Регион
Опубликовано 8 апреля 2018, 09:56

В Турции полиция случайно обнаружила старинную Библию

Полиция в Турции во время обычной проверки водителей обнаружила старинную Библию, написанную на коже. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, библейская рукопись была найдена во время досмотра автомобиля граждан Сирии и Ирака. Подозреваемые в контрабанде исторического артефакта пытались вывезти Библию из провинции Аксарай, однако были задержаны.

В настоящее время по факту случившегося начато расследование. В случае если историческая ценность рукописи подтвердится, против задержанных будет возбуждено уголовное дело. Какое конкретно наказание им грозит, не сообщается.

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Екатерина Землянухина
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