C автоматом против катаны. Как Россия с Курил самураев выгоняла

Оглавление Вернуть острова Самурайский дух С мечом на танке

Вторая мировая война в Европе закончилась 9 мая 1945 года. Однако на Дальнем Востоке ещё несколько месяцев продолжалась война против Японии. В августе в этой войне поучаствовал и Советский Союз. В короткой, но очень интенсивной кампании Японию заставили расплатиться по счетам унижений 1905 года. Армии маршала Василевского, в которых служило множество бойцов, закалённых сражениями против вермахта, огнём и мечом прошлись по Северо-Восточному Китаю. Отдельным сюжетом в рамках боёв с самураями стал штурм Курильских островов.

Курилы были отторгнуты от России после Русско-японской войны ещё при Николае. Позднее японцы участвовали в интервенции на Дальнем Востоке, Советский Союз несколько раз сталкивался с Японией в локальных конфликтах. Никакой теплоты между странами не было. Однако после конфликта на Халхин-Голе между сторонами царил "холодный мир": гордиев узел советско-японских отношений предстояло разрубить только в 1945 году.

Вернуть острова

После падения нацистов в Германии СССР начал решать свои проблемы и спорные вопросы в Азии. Страна выполняла свои союзнические обязательства перед антигитлеровской коалицией и, кроме того, обеспечивала свои интересы и безопасность на Дальнем Востоке. Конкретно Курильские острова требовались не столько сами по себе, сколько ради территориальных вод вокруг них и контроля путей из Охотского моря в Тихий океан.

На Курилы нацеливались основные силы 101-й стрелковой дивизии под командой ветерана боёв с немцами генерал-майора Порфирия Дьякова. Из соображений секретности Дьяков получил приказ очень незадолго до высадки на острова. Правда, генерал прекрасно знал, к чему идёт дело, и месяцы перед операцией посвятил усиленным тренировкам, так что его люди были отлично готовы к десанту. Общее командование высадкой осуществлял командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Алексей Гнечко, служивший на Дальнем Востоке с начала 30-х годов.

Суэо Икеда Полковник

Главной целью атаки был остров Шумшу в шести с половиной милях от Камчатки. Там у японцев была морская база, сеть бетонных бункеров и, что необычно для такой позиции, танковый полк. Танкистами командовал полковник Суэо Икеда. Он был опытным службистом, правда, обладал больше теоретическими познаниями, чем реальным боевым опытом: перед тем как получить под начало танковый полк, он в основном преподавал. Что интересно, подчинённые Икеда отдельно указывали на его заботливое отношение к сослуживцам — это весьма необычно для славившейся жёсткими традициями японской армии.

Японцы располагали на Курилах 50 тысячами солдат, из которых восемь тысяч находились на Шумшу. Это значительно больше, чем русские могли перебросить на острова, но никто не собирался сражаться со всеми этими силами сразу. РККА планировала брать острова последовательно. Шумшу, как самый мощный узел обороны, естественно, становился главной целью. Десант высаживали не у морской базы, где его наверняка бы встретили, а на глуховатом пляже, где у японцев не было серьёзных укреплений. Всего в десанте насчитывалось 8800 человек.

На подготовку высадки отвели минимум времени — чуть более суток. Действия авиации сковывала плохая погода. Словом, полагаться приходилось в основном на искусство и мужество десантников. Техническое преимущество им давала артиллерия, но часть орудий стреляла прямо с Камчатки (тяжёлые береговые пушки), а часть требовалось ещё выгрузить с транспортов. Ещё одной проблемой была слабость советского флота. Для высадки собрали флотилию из судов разных мореходных качеств, самоходные баржи и кунгасы (беспалубное каботажное судно) брались даже у рыбохозяйства.

Самурайский дух

Вечером 16 августа в Авачинской губе на Камчатке солдаты грузились на транспорты, чтобы пойти в одну из последних атак Второй мировой войны. Густой туман размывал очертания кораблей, в ночи не было видно ни зги. В 4:10 началась высадка, а десантные корабли открыли огонь.

Транспорты опасались подводных камней и мелей. Из-за этого десантники прыгали в море в сотне метров от берега. Пока пехотинцы добирались до берега по горло в холодной воде, над их головами шла отчаянная стрельба. С кораблей били по огневым точкам японцев, те пытались утопить десантников в прибое. Из-за высадки в воду, а не на берег рации вышли из строя, работать мог только один корректировщик со сторожевика "Дзержинский". Этот матрос тащил рацию над головой, ковыляя по каменистому дну и ежесекундно рискуя утопить аппаратуру в волнах. Нормальной связи с десантом на кораблях не было, даже командир высадившегося первым полка со штабом застрял на повреждённом судне. Так что полагаться приходилось только на инициативу самих десантников.

"Десант на Курильских островах". Художник Андрей Иванович Плотнов. Репродукция. Фото: © РИА Новости

Однако они не подвели. Высадившиеся на берег пехотинцы тут же устремились к двум укреплённым командным высотам. Советская пехота 1941 или 1942 года, скорее всего, понесла бы огромные потери, пытаясь захватить доты на высотах, однако в 1945 году это были люди, способные взламывать укреплённые линии без помощи артиллерии и танков. Доты уничтожали взрывчаткой отряды подрывников. Уже утром стрелки, пограничники и морские пехотинцы выбили японцев с высоты 171. Благо при помощи единственной уцелевшей рации удалось связаться с кораблями и получить огневую поддержку. Из всей собственной артиллерии на сушу удалось вытащить только четыре малокалиберных "прощай родины".

Надо отдать должное неприятелю — самураи контратаковали стремительно. Первой ласточкой стал удар небольшой группы танков. Морпехи имели при себе только противотанковые ружья и гранаты. Однако против японских лёгких танков этого хватило — и самураи откатились. В это время бой шёл и на берегу: русские подожгли маяк, который стал отличным ориентиром, но японцы опомнились от внезапности и стали жестоко трепать вторую волну десанта, причём преподнесли неприятный сюрприз. Как оказалось, они успели оборудовать батарею на танкере, который выбросило на мель в этих краях ещё в 1943 году. Правда, удачная маскировка имела свою обратную сторону: танкер было отлично видно и на нём сосредоточили огонь все находившиеся поблизости корабли, так что японскую батарею вскоре удалось подавить. А вот пушки на острове уничтожить не выходило. Артиллерия японцев была искусно замаскирована, а орудия располагались в хорошо устроенных капонирах. Так что огонь с моря по орудиям неприятеля давал мало эффекта.

Японская авиация в годы Второй мировой. Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia.org, pixabay.com

Корабли вообще не ограничивались ролью наблюдателей. Разведка не особенно удачно вскрыла японскую группировку, так что на десантные и боевые корабли сыпались снаряды. Вдобавок с близлежащего аэродрома постоянно налетала японская авиация. За день японцам удалось утопить четыре десантных транспорта и сторожевой катер.

Между тем на поле боя явился танковый полк — главная ударная сила японцев. Последние имели довольно разумный план: рассечь десант на части, отрезать и уничтожить. Однако в тумане было трудно ориентироваться, японские машины опасно сблизились с десантниками. Их жгли в упор гранатами и огнём противотанковых ружей.

С мечом на танке

Полковник Икеда понимал, что война заканчивается, внушить солдатам мужество будет трудно, и поэтому решил вдохновить бойцов чисто японским способом. Икеда взял в одну руку меч, в другую знамя и возглавил финальную танковую контратаку, высунувшись по пояс из люка. Полковник принял смерть, достойную легенды.

По чистому совпадению он выехал точно на командира десантников майора Шутова, который и уложил отважного самурая автоматной очередью почти в упор. Танк был тут же подбит из противотанкового ружья. В суматохе боя полковник остался лежать там, где погиб, его останки нашли только в 1996 году. Танки, подбитые морпехами, стоят на месте сражения до сих пор.

Японский средний танк "Чи-Ха" на острове Шумшу в наши дни. Коллаж © L!FE Фото: © pixabay.com, ru.esosedi.org

Шутов сам был три раза ранен в этом бою. Однако японская танковая атака полностью провалилась. Японцы лишились двух десятков танков.

Десантники понесли тяжёлые потери за день, но японцам было нечему радоваться: у них отвоевали плацдарм, танковая атака не удалась, а высоты на Шумшу перешли в руки советских войск. Наутро было запланировано наступление в глубину острова, так что теперь Гнечко велел очистить от неприятеля мысы, чтобы исключить обстрел новой волны кораблей с грузами и десантниками. Штурмовые отряды выбили японцев оттуда после трудного ночного боя. Теперь на Шумшу можно было спокойно доставить тяжёлую артиллерию. Японцы подбрасывали подкрепления с соседнего острова Парамушир, но десант мог рассчитывать на успех в утреннем бою за счёт резко выросшей огневой мощи. К тому же на следующий день против японцев предполагали использовать крупные силы авиации.

Обе стороны готовились к решительному бою.

Япония была не в силах продолжать мировую войну и капитулировала. Это означало сдачу и Курильских островов. Командующий японской дивизией генерал Фусаки предложил капитуляцию. Однако стрельба не остановилась. Днём японцы обстреляли советские корабли, повредили минный заградитель. Корабли отошли, прикрываясь дымовыми завесами, причём минзаг "Охотск" чуть не затонул, когда по нему выпустили торпеду с самолёта. Корабль уклонился, экипаж справился с пожаром от артобстрела, но на несколько часов бои возобновились. Авиация бомбила японские морские базы, сухопутная группировка на Шумшу постоянно наращивалась. Сложно сказать, на что до сих пор рассчитывал Фусаки, но бесполезность сопротивления становилась всё более очевидной с каждым часом. Японский военачальник связался с советским командованием и всё-таки объявил о том, что его дивизия складывает оружие. Это означало крах всей обороны японцев на Курильских островах.

Генерал-лейтенант Цуцуми Фусаки прибыл для переговоров о капитуляции, 1945 год. Коллаж © L!FE Фото: © pixabay.com, Wikipedia.org

22 августа началось пленение японского гарнизона. На Шумшу сдалось 12 тысяч человек, включая подкрепления с соседних островов. Затем началась высадка на соседний Парамушир. Дальнейшее стало уже делом техники. Советские корабли подходили к островам и принимали капитуляцию гарнизонов. В общей сложности люди Гнечко взяли более 30 тысяч пленных во главе с четырьмя генералами.

Интересно, что Василевский на тот момент не был уверен, что японцы не раздумают капитулировать. Принудить их к окончательной сдаче собирались высадкой на Хоккайдо, самом северном из "больших" японских островов. Хоккайдо собирались штурмовать силами стрелкового корпуса. Однако это уже не потребовалось. 2 сентября Вторая мировая война официально завершилась капитуляцией Японии. В начале сентября закончилось пленение остатков японских войск и на Южных Курилах, в плен попало ещё около 20 тысяч человек.