В Госдуме оценили слова Порошенко об окончании испытаний для Украины
Руслан Бальбек. Фото: ©РИА Новости/Алексей Натрускин
По мнению Руслана Бальбека, украинский президент перед Пасхой "обогатил себя и своих сторонников", чему и были посвящены его поздравления.
Президент Украины Пётр Порошенко живёт по принципу "государство — это я", поэтому свои финансовые победы выдаёт за достижения страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в ответ на заявление украинского лидера о том, что тяжёлые испытания для страны позади.
— Порошенко, видимо, свои финансовые победы выдаёт за державное достижение. Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников, — заявил парламентарий в комментарии RT.
По мнению Бальбека, именно это и тот факт, что Порошенко живёт по принципу "государство — это я", стали причиной того, что "в такой большой праздник Порошенко поздравил самого себя".
Ранее Пётр Порошенко записал пасхальное видеопоздравление, где заявил, что "самые тяжёлые испытания для Украины уже точно позади".