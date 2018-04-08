В Госдуме оценили слова Порошенко об окончании испытаний для Украины

По мнению Руслана Бальбека, украинский президент перед Пасхой "обогатил себя и своих сторонников", чему и были посвящены его поздравления.

Президент Украины Пётр Порошенко живёт по принципу "государство — это я", поэтому свои финансовые победы выдаёт за достижения страны. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в ответ на заявление украинского лидера о том, что тяжёлые испытания для страны позади.

— Порошенко, видимо, свои финансовые победы выдаёт за державное достижение. Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал ещё один способ для обогащения себя и своих сторонников, — заявил парламентарий в комментарии RT.

По мнению Бальбека, именно это и тот факт, что Порошенко живёт по принципу "государство — это я", стали причиной того, что "в такой большой праздник Порошенко поздравил самого себя".