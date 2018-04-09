"Окончательно и бесповоротно". Стала известна судьба МММ после смерти Мавроди

Сотрудники пирамиды решили не продолжать эту деятельность из-за неуверенности в будущем проекта.

Руководство финансовой пирамиды МММ объявило о закрытии проекта после смерти его основателя Сергея Мавроди. Об этом пишет нигерийское издание Premium Times со ссылкой на сообщение администрации пирамиды.

— Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий... С учётом вышесказанного, с глубокой печалью мы должны объявить о окончательном и бесповоротном закрытии МММ,— говорится в сообщении.

Издание также пишет, что в работе МММ участвовало несколько миллионов нигерийцев, многие из которых потеряли крупные суммы денег.