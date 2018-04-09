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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 01:10

"Окончательно и бесповоротно". Стала известна судьба МММ после смерти Мавроди

Реклама МММ. Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Белоусов

Реклама МММ. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Сотрудники пирамиды решили не продолжать эту деятельность из-за неуверенности в будущем проекта.

Руководство финансовой пирамиды МММ объявило о закрытии проекта после смерти его основателя Сергея Мавроди. Об этом пишет нигерийское издание Premium Times со ссылкой на сообщение администрации пирамиды.

— Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий... С учётом вышесказанного, с глубокой печалью мы должны объявить о окончательном и бесповоротном закрытии МММ,— говорится в сообщении.

Издание также пишет, что в работе МММ участвовало несколько миллионов нигерийцев, многие из которых потеряли крупные суммы денег.

Напомним, Сергей Мавроди скончался от сердечного приступа 26 марта в Москве. Основателю финансовой пирамиды было 62 года.

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Артём Андреев
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