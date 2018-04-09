Культовый мультфильм "Король лев" заговорил на ингушском языке
Кадр мультфильма "Король Лев"/ © Кинопоиск
Это было необходимо для сохранения родной речи среди детей. Премьера работы запланирована на 1 мая.
Мультфильм кинокомпании Walt Disney "Король лев" перевели на ингушский язык. Главная цель проекта — сохранить родной язык среди детей и молодёжи республики. Об этом рассказал руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра "Эздел" Анзор Ведзижев.
Участие в озвучивании принимали люди, у которых не было ранее такого опыта. Среди них: школьники, студенты и просто неравнодушные люди, которые решили поработать на безвозмездной основе.
Премьера пройдёт 1 мая. Ранее команда Ведзижева совместно с Расулом Атмурзаевым перевела на ингушский язык ещё три мультфильма: "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", а также "Мухаммад — последний пророк".