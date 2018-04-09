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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 09:06

Культовый мультфильм "Король лев" заговорил на ингушском языке

Кадр мультфильма "Король Лев"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "Король Лев"/ © Кинопоиск

Это было необходимо для сохранения родной речи среди детей. Премьера работы запланирована на 1 мая.

Мультфильм кинокомпании Walt Disney "Король лев" перевели на ингушский язык. Главная цель проекта — сохранить родной язык среди детей и молодёжи республики. Об этом рассказал руководитель проекта, сотрудник культурно-просветительского центра "Эздел" Анзор Ведзижев.

Участие в озвучивании принимали люди, у которых не было ранее такого опыта. Среди них: школьники, студенты и просто неравнодушные люди, которые решили поработать на безвозмездной основе.

Премьера пройдёт 1 мая. Ранее команда Ведзижева совместно с Расулом Атмурзаевым перевела на ингушский язык ещё три мультфильма: "Простоквашино", "Малыш и Карлсон", а также "Мухаммад — последний пророк".

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Сергей Сурепин
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