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Опубликовано 9 апреля 2018, 09:36

Стала известна дата выхода мультфильма "История игрушек — 4"

Кадр мультфильма "История игрушек: Большой побег"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма "История игрушек: Большой побег"/ © Кинопоиск

Четвёртая часть культового мультфильма про приключения игрушечного ковбоя выйдет уже следующим летом.

Студии Pixar и Disney официально подтвердили дату выхода четвёртой части "Истории игрушек". Премьера мультфильма запланирована на 21 июня 2019 года.

Дату студии выбрали с учётом других премьер: в этот же весенне-летний сезон выйдут новые "Мстители", а также новый проект "Звёздных войн". Создатели картины намерены избежать прямой конкуренции с этими лентами.

Напомним, продолжение истории про игрушечного ковбоя Вуди ждут поклонники по всему миру. Предыдущий фильм собрал более миллиарда долларов.

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Сергей Сурепин
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