Студии Pixar и Disney официально подтвердили дату выхода четвёртой части "Истории игрушек". Премьера мультфильма запланирована на 21 июня 2019 года.

Дату студии выбрали с учётом других премьер: в этот же весенне-летний сезон выйдут новые "Мстители", а также новый проект "Звёздных войн". Создатели картины намерены избежать прямой конкуренции с этими лентами.