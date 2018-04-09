Стала известна дата выхода мультфильма "История игрушек — 4"
Кадр мультфильма "История игрушек: Большой побег"/ © Кинопоиск
Четвёртая часть культового мультфильма про приключения игрушечного ковбоя выйдет уже следующим летом.
Студии Pixar и Disney официально подтвердили дату выхода четвёртой части "Истории игрушек". Премьера мультфильма запланирована на 21 июня 2019 года.
Дату студии выбрали с учётом других премьер: в этот же весенне-летний сезон выйдут новые "Мстители", а также новый проект "Звёздных войн". Создатели картины намерены избежать прямой конкуренции с этими лентами.
Напомним, продолжение истории про игрушечного ковбоя Вуди ждут поклонники по всему миру. Предыдущий фильм собрал более миллиарда долларов.