Триллер "Тихое место" возглавил американский прокат
Лента показала третий старт для фильмов ужасов в истории американского проката и собрала 50 миллионов долларов за первые выходные.
Кадр фильма "Тихое место"/ © Кинопоиск
Фильм "Тихое место" в первые выходные в США собрал 50 миллионов долларов. Бюджет ленты — 17 миллионов.
Лента показала третий в истории американского проката старт для фильмов ужасов. Больше собрали только "Оно" (123,4 миллиона долларов) и "Паранормальное явление — 3" (52,5 миллиона).
Результат первых выходных показа фильма Джона Красински стал вторым в 2018 году. Уступает только "Чёрной пантере", которая собрала за аналогичный период 202 миллиона долларов.
Также лента показала второй лучший результат для работ киностудии Paramount со времён "Стартрек: Бесконечность". Последний собрал на старте в июле 2016 года 59 миллионов долларов. Всего в мировом прокате фильм "Тихое место" заработал 71 миллион.