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Опубликовано 9 апреля 2018, 10:07

Триллер "Тихое место" возглавил американский прокат

Лента показала третий старт для фильмов ужасов в истории американского проката и собрала 50 миллионов долларов за первые выходные.

Кадр фильма "Тихое место"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Тихое место"/ © Кинопоиск

Фильм "Тихое место" в первые выходные в США собрал 50 миллионов долларов. Бюджет ленты — 17 миллионов.

Лента показала третий в истории американского проката старт для фильмов ужасов. Больше собрали только "Оно" (123,4 миллиона долларов) и "Паранормальное явление — 3" (52,5 миллиона).

Результат первых выходных показа фильма Джона Красински стал вторым в 2018 году. Уступает только "Чёрной пантере", которая собрала за аналогичный период 202 миллиона долларов.

Также лента показала второй лучший результат для работ киностудии Paramount со времён "Стартрек: Бесконечность". Последний собрал на старте в июле 2016 года 59 миллионов долларов. Всего в мировом прокате фильм "Тихое место" заработал 71 миллион.

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Сергей Сурепин
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