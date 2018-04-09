Триллер "Тихое место" возглавил американский прокат

Фильм "Тихое место" в первые выходные в США собрал 50 миллионов долларов. Бюджет ленты — 17 миллионов.

Лента показала третий в истории американского проката старт для фильмов ужасов. Больше собрали только "Оно" (123,4 миллиона долларов) и "Паранормальное явление — 3" (52,5 миллиона).

Результат первых выходных показа фильма Джона Красински стал вторым в 2018 году. Уступает только "Чёрной пантере", которая собрала за аналогичный период 202 миллиона долларов.