Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 05:46

Мужская сборная Швеции по кёрлингу завоевала золото на чемпионате мира

Шведские кёрлингисты стали чемпионами мира, обыграв в финале мужскую сборную Канады со счётом 7:3. Чемпионат мира проходил в американском Лас-Вегасе.

Бронзовыми призёрами мирового первенства стали шотландские кёрлингисты, которые одолели команду из Южной Кореи со счетом 11:4.

Сборная России расположилась на девятой строчке турнирной таблицы.

BannerImage
Юнона Александрова
  • Новости
  • Швеция
  • США
  • В мире
  • керлинг
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar