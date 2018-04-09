Мужская сборная Швеции по кёрлингу завоевала золото на чемпионате мира
Шведские кёрлингисты стали чемпионами мира, обыграв в финале мужскую сборную Канады со счётом 7:3. Чемпионат мира проходил в американском Лас-Вегасе.
BREAKING: Sweden's @TeamNiklasEdin beat defending champion @TeamGushue of Canada in the gold medal game 7-3.@NiklasEdin is now a three-time world men's #curling champion. #WMCC2018 pic.twitter.com/2J5Ez67w07— TSN Curling (@TSNCurling) 9 апреля 2018 г.
Бронзовыми призёрами мирового первенства стали шотландские кёрлингисты, которые одолели команду из Южной Кореи со счетом 11:4.
Сборная России расположилась на девятой строчке турнирной таблицы.