Умер актёр, озвучивавший культовый мультсериал "Утиные истории"

Добродушный американский комик и телевизионный ведущий Чак МакКанн умер в возрасте 83 лет.

Умер актёр Чак МакКанн. Он находился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил публицист Эдвард Лоцци, который связался с изданием The Hollywood Reporter.

Причина смерти — сердечная недостаточность.