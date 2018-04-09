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Опубликовано 9 апреля 2018, 10:37

Умер актёр, озвучивавший культовый мультсериал "Утиные истории"

Фото &copy; Flickr/Ayaka Darkly

Фото © Flickr/Ayaka Darkly

Добродушный американский комик и телевизионный ведущий Чак МакКанн умер в возрасте 83 лет.

Умер актёр Чак МакКанн. Он находился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил публицист Эдвард Лоцци, который связался с изданием The Hollywood Reporter.

Причина смерти — сердечная недостаточность.

Последняя работа актёра — озвучивание мультсериала "Суперкрошки". До этого он работал над "Утиными историями", "Временем приключений", "Гарфилд шоу" и многими другими сериалами.

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Сергей Сурепин
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