Умер актёр, озвучивавший культовый мультсериал "Утиные истории"
Фото © Flickr/Ayaka Darkly
Добродушный американский комик и телевизионный ведущий Чак МакКанн умер в возрасте 83 лет.
Умер актёр Чак МакКанн. Он находился в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил публицист Эдвард Лоцци, который связался с изданием The Hollywood Reporter.
Причина смерти — сердечная недостаточность.
Последняя работа актёра — озвучивание мультсериала "Суперкрошки". До этого он работал над "Утиными историями", "Временем приключений", "Гарфилд шоу" и многими другими сериалами.