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Опубликовано 9 апреля 2018, 11:07

Премьеру нового "Терминатора" перенесли из-за болезни Шварцнеггера

Кадр фильма "Терминатор 2: Судный день"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Терминатор 2: Судный день"/ © Кинопоиск

Теперь лента должна будет выйти только в конце ноября 2019 года. Фильм перенесли на четыре месяца.

Студия Paramount перенесла выход шестой части "Терминатора". Изначально ленту должны были показать 22 июля 2019 года. Теперь премьера состоится на четыре месяца позже — 22 ноября 2019 года.

Официальная причина переноса не называется. Предполагается, что это связано с недавней операции на сердце, которую перенёс Арнольд Шварценеггер.

Напомним, съёмки нового "Терминатора" под руководством Джеймса Кэмерона должны были начаться летом 2018 года. Режиссёр ленты — Тим Миллер. Роль Сары Коннор исполнит Линда Гамильтон.

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Сергей Сурепин
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