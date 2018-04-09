Премьеру нового "Терминатора" перенесли из-за болезни Шварцнеггера

Теперь лента должна будет выйти только в конце ноября 2019 года. Фильм перенесли на четыре месяца.

Студия Paramount перенесла выход шестой части "Терминатора". Изначально ленту должны были показать 22 июля 2019 года. Теперь премьера состоится на четыре месяца позже — 22 ноября 2019 года.

Официальная причина переноса не называется. Предполагается, что это связано с недавней операции на сердце, которую перенёс Арнольд Шварценеггер.