Володин заявил, что Россия готова к диалогу с США

В настоящее время председатель Госдумы находится в Тегеране, где откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

Внешнаяя политика России заключается в выстраивании диалога с США и другими странами, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Со своей стороны Россия подчёркивала и подчёркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам, — сказал Володин в интервью иранскому телевидению.

Он также подчеркнул, что санкционная политика США вряд ли "может способствовать развитию отношений".