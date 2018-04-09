Володин заявил, что Россия готова к диалогу с США
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В настоящее время председатель Госдумы находится в Тегеране, где откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.
Внешнаяя политика России заключается в выстраивании диалога с США и другими странами, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
— Со своей стороны Россия подчёркивала и подчёркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам, — сказал Володин в интервью иранскому телевидению.
Он также подчеркнул, что санкционная политика США вряд ли "может способствовать развитию отношений".
В начале апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. При этом представители администрации Трампа отметили, что данные ограничения не направлены против российского народа.