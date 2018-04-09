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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 07:11

Володин заявил, что Россия готова к диалогу с США

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

В настоящее время председатель Госдумы находится в Тегеране, где откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума.

Внешнаяя политика России заключается в выстраивании диалога с США и другими странами, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Со своей стороны Россия подчёркивала и подчёркивает необходимость выстраивания диалога, дружеских отношений, и в этом заключается наша внешняя политика как по отношению к США, так и по отношению к другим странам, — сказал Володин в интервью иранскому телевидению.

Он также подчеркнул, что санкционная политика США вряд ли "может способствовать развитию отношений".

В начале апреля Минфин США ввёл санкции в отношении 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. При этом представители администрации Трампа отметили, что данные ограничения не направлены против российского народа.

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Артём Андреев
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