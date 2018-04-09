Володин надеется, что США не откажутся от иранской ядерной сделки

Председатель нижней палаты парламента РФ подчеркнул, что у всех стран "есть большая заинтересованность" в урегулировании проблемы иранского атома, и призвал "обсуждать позитивный сценарий развития событий".

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран выразил надежду, что в США не откажутся от ядерного соглашения по Ирану.

Напомним, Иран и "шестёрка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Был принят план действий, выполнение которых снимает с Ирана введённые ранее СБ ООН, США и Евросоюзом санкции. Сейчас же Вашингтон выступает за изменение соглашения и грозится выйти в любой момент из ядерной сделки.

Володин назвал такие возможные действия с американской стороны "неправильным решением", отметив, что "оно затронет многие страны".

— Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут, — сказал председатель нижней палаты парламента РФ.