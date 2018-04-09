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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 07:59

Володин надеется, что США не откажутся от иранской ядерной сделки

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.&nbsp;Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель нижней палаты парламента РФ подчеркнул, что у всех стран "есть большая заинтересованность" в урегулировании проблемы иранского атома, и призвал "обсуждать позитивный сценарий развития событий".

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Тегеран выразил надежду, что в США не откажутся от ядерного соглашения по Ирану.

Напомним, Иран и "шестёрка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Был принят план действий, выполнение которых снимает с Ирана введённые ранее СБ ООН, США и Евросоюзом санкции. Сейчас же Вашингтон выступает за изменение соглашения и грозится выйти в любой момент из ядерной сделки.

Володин назвал такие возможные действия с американской стороны "неправильным решением", отметив, что "оно затронет многие страны".

— Надеюсь, что разум восторжествует и США на это не пойдут, — сказал председатель нижней палаты парламента РФ.

Также Володин добавил, что у всех стран "есть большая заинтересованность" в урегулировании проблемы иранского атома, и призвал "обсуждать позитивный сценарий развития событий".

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Андрей Довлатов
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