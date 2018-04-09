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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 08:58

Страстная пятница. Петербуржцы украли PlayStation 4 у взрослого мужчины

Похитители приехали из Санкт-Петербурга в Тосненский район Ленинградской области на Страстную пятницу и отобрали у местного жителя игровую консоль.

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Вечером 6 апреля в квартиру к 36-летнему жителю Тосно на улице Ленина зашли двое мужчин. Разговор у них не сложился. В итоге гости отобрали у хозяина жилища игровую консоль PlayStation 4 Pro.

Сумма нанесённого ущерба — 23 тысячи рублей. Злоумышленники покинули Тосно на чёрном автомобиле.

Геймер остался без консоли в Страстную пятницу, когда православным не рекомендуется петь, гулять, веселиться и зачинать детей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Сергей Сурепин
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