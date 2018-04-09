Выпрыгнувший из окна горящего ТЦ "Зимняя вишня" мальчик вновь начал ходить

Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное, врачи видят у него потенциал для выздоровления.

Выпрыгнувший из окна горевшего кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" 11-летний мальчик вновь начал ходить. Сергея перевели из отделения общей хирургии в отделение восстановительного лечения. Об этом ТАСС сообщили в областной детской клинической больнице.

— Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное с хорошим восстановительным потенциалом. Мальчик уже сидит и ходит, в отделении он получает комплекс восстановительных процедур, — рассказали медики.

По словам врачей, ещё один пострадавший, выпрыгнувший во время пожара из окна, сейчас находится в областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. 18-летний молодой человек идёт на поправку и сейчас проходит курс лечения в нейрохирургическом отделении.

— У него всё нормально, лечение идёт по плану, — цитирует агентство медика.

Ранее Лайф сообщал, что при пожаре 11-летний Сергей потерял всю свою семью. Перед своей смертью отец мальчика в решающий момент вытолкнул его из окна четвёртого этажа. Школьник в результате падения получил серьёзные травмы и продолжительное время находился в тяжёлом состоянии.