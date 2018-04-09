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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 12:19

Российские моряки застряли в Намибии без денег

Намибия. Фото&nbsp;&copy; Flickr&nbsp;dconvertini

Намибия. Фото © Flickr dconvertini

Российские моряки судна Tukula застряли в Намибии без зарплаты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации РПСМ Николая Суханова.

— В РПСМ поступило обращение моряков, в Москве сейчас этим вопросом занимаются. Экипаж — российские моряки из Приморья, Калининграда, Крыма, — заявил Суханов.

Он отметил, что, по данным моряков, им не платили жалованье уже около полугода. При этом судовладелец не пропал, он выходит на связь и обещает расплатиться, когда появятся средства.

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Иван Гусев
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