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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 14:23

"Племянник Жириновского" из Тульской облдумы "сыграл" в Слуцкого

Александр Балберов&nbsp; Фото:&copy;&nbsp;facebook.com/alexander.balberov

Александр Балберов 

Фото:© facebook.com/alexander.balberov

Лидер региональной фракции ЛДПР "признался", что "потрогал попу и грудь своей помощницы", а потом заявил, что всё неправда.

Экс-депутат Госдумы, а ныне лидер фракции ЛДПР в Тульской областной думе Александр Балберов опубликовал в "Фейсбуке" провокационный пост — "признание" в домогательствах к своей помощнице. По словам политика, который, по некоторым данным, приходится двоюродным племянником Владимиру Жириновскому, его заявление направлено на защиту мужчин на фоне череды громких секс-скандалов.

В комментарии журналисту МК г-н Балберов заявил, что на самом деле "ни у кого ничего не трогал", а его пост стал реакцией на "вседозволенность", которая, по словам депутата, "его просто достала".

— Я сделал пост, чтобы привлечь внимание к главному. В России три основных кодекса — Административный, Уголовный и Трудовой, и нигде нет ни одной строчки относительной "приставаний". Когда есть законодательная база, тогда есть наказание. Сегодняшняя вседозволенность просто достала, — заявил Балберов.

Он также добавил, что столкнулся с общественным осуждением после публикации шокирующего "признания", правда, со стороны кого именно, не уточнил. В комментариях под записью депутата в "Фейсбуке" подписчики в основном отреагировали положительно.

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Марина Калегина
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