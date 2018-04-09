"Племянник Жириновского" из Тульской облдумы "сыграл" в Слуцкого

Лидер региональной фракции ЛДПР "признался", что "потрогал попу и грудь своей помощницы", а потом заявил, что всё неправда.

Экс-депутат Госдумы, а ныне лидер фракции ЛДПР в Тульской областной думе Александр Балберов опубликовал в "Фейсбуке" провокационный пост — "признание" в домогательствах к своей помощнице. По словам политика, который, по некоторым данным, приходится двоюродным племянником Владимиру Жириновскому, его заявление направлено на защиту мужчин на фоне череды громких секс-скандалов.

В комментарии журналисту МК г-н Балберов заявил, что на самом деле "ни у кого ничего не трогал", а его пост стал реакцией на "вседозволенность", которая, по словам депутата, "его просто достала".

— Я сделал пост, чтобы привлечь внимание к главному. В России три основных кодекса — Административный, Уголовный и Трудовой, и нигде нет ни одной строчки относительной "приставаний". Когда есть законодательная база, тогда есть наказание. Сегодняшняя вседозволенность просто достала, — заявил Балберов.