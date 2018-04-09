"Не надо прятаться". Толстой призвал Telegram передать ключи шифрования ФСБ

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал руководство Telegram передать ключи шифрования ФСБ, не прикрываясь отсутствием технических возможностей.

— Не надо прикрываться техническими терминами, не надо прятаться за фейковыми ассоциациями, — сказал Толстой на заседании думского комитета по информационной политике.

Он заявил также, что руководству мессенджера нужно изменить алгоритм шифрования таким образом, "чтобы люди, защищающие безопасность в стране, имели ключи шифрования".