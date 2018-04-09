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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 13:45

"Не надо прятаться". Толстой призвал Telegram передать ключи шифрования ФСБ

Вице-спикер ГД Пётр Толстой.&nbsp;Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вице-спикер ГД Пётр Толстой. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал руководство Telegram передать ключи шифрования ФСБ, не прикрываясь отсутствием технических возможностей.

— Не надо прикрываться техническими терминами, не надо прятаться за фейковыми ассоциациями, — сказал Толстой на заседании думского комитета по информационной политике.

Он заявил также, что руководству мессенджера нужно изменить алгоритм шифрования таким образом, "чтобы люди, защищающие безопасность в стране, имели ключи шифрования".

— Не сможете изменить, не сможете подчиниться российским законам — не будете работать на территории РФ, — резюмировал депутат.

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Иван Гусев
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