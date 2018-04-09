"Не надо прятаться". Толстой призвал Telegram передать ключи шифрования ФСБ
Вице-спикер ГД Пётр Толстой. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал руководство Telegram передать ключи шифрования ФСБ, не прикрываясь отсутствием технических возможностей.
— Не надо прикрываться техническими терминами, не надо прятаться за фейковыми ассоциациями, — сказал Толстой на заседании думского комитета по информационной политике.
Он заявил также, что руководству мессенджера нужно изменить алгоритм шифрования таким образом, "чтобы люди, защищающие безопасность в стране, имели ключи шифрования".
— Не сможете изменить, не сможете подчиниться российским законам — не будете работать на территории РФ, — резюмировал депутат.