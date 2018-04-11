Лотереи ТД "Столото", отзыв победителей: Нам не надо морей!

Выиграть в лотерею большие деньги мечтает каждый. И, конечно, каждый, едва только купив билет лотереи, уже, как говорится, с точностью до копейки представляет, как потратит свой будущий выигрыш. Один планирует обзавестись своим домом, другой мечтает взять билет в один конец и отправиться в кругосветное путешествие, третий в качестве "отзыва" госпоже Удаче для начала обязательно закатит пир на весь мир. А как же в действительности распоряжаются настоящие лотерейные победители капиталом, в одночасье свалившимся им на головы?

"Было у отца три дочери…" — начало у этой истории почти сказочное, но вот продолжение — самое настоящее! Александр и Людмила Карякины из Татарска в 1186-м тираже лотереи "Русское лото" выиграли 640 000 рублей. Сначала отец семейства хотел разделить эти деньги между своими дочерьми, ведь у него их и в самом деле три! Однако затем на семейном совете было решено вложить выигрыш в развитие фермерского хозяйства, которое ведут Карякины, и купить трактор. Для работы на земле — вещь первой необходимости.

Фото предоставлено ТД "Столото"

— У нас большое хозяйство, — рассказывает Александр Карякин. — Коровы, свиньи, лошади. Раньше мы закупали фураж, но это и дорого, и хлопотно, и качество не всегда устраивало, когда покупаешь, лишь ориентируясь на отзывы других фермеров. Поэтому купили 150 гектаров земли и выращиваем корма собственными силами. Пшеница, ячмень, овёс — теперь у нас всё своё, как говорится, под рукой. Новый трактор уже использовали: осенью обработали землю. Теперь она на парах, без сорняков, ждёт весны, будем надеяться, что она не запоздает и урожай выдастся на славу.

— Спасибо лотереям от "Столото", "отзыв" от наших четвероногих подопечных, я думаю, не заставит себя ждать, — улыбается Александр. — Наверняка теперь и надои повысятся, и привес у хрюшек пойдёт веселее! Лотерея лотереей, но настоящая жизнь наша — здесь, на родной земле.

Супруги Карякины с большой любовью относятся к своему хозяйству, говорят, что не представляют без него жизни.

— Мне не надо никаких морей, знаете, я даже в город, когда выбираюсь по делам, так ещё и полдня не пройдёт, а я уже по дому скучать начинаю! Я на земле выросла, здесь мой дом, нам другого не нужно, — машет рукой Людмила Николаевна. — Я отдыхаю здесь с животными. Конечно, приходится много трудиться, но, возможно, за это Господь нас и наградил. У нас в Сибири даже пословица такая есть: "Кто работает, того Бог любит".

Фото предоставлено ТД "Столото"

Увлечение лотереями принёс в семью Александр. Он покупает билеты регулярно, по несколько штук. Выигрывал понемногу, иногда супруга в шутку говорила, что пора и честь знать, дать возможность другим вытащить счастливый билет, но надежда на крупный успех Александра не покидала.