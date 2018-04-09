Сотрудники китайского кладбища проводят виртуальные экскурсии в рай

Специалисты использовали виртуальную реальность для того, чтобы создать симулятор смерти.

Кладбище Бабаошань (Пекин, Китай) использует технологии виртуальной реальности, чтобы поддержать родных и близких усопших. Во время дня открытых дверей публике показали симулятор смерти.

Сотрудники кладбища уверены, что подобные переживания помогут больше ценить жизнь. Многие посетители сочли эту идею странной, однако для них учреждение приготовило виртуальную экскурсию. Желающие могут узнать в подробностях, как именно проходит подготовка к проводам и сами ритуалы прощания.