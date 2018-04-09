Сотрудники китайского кладбища проводят виртуальные экскурсии в рай
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Специалисты использовали виртуальную реальность для того, чтобы создать симулятор смерти.
Кладбище Бабаошань (Пекин, Китай) использует технологии виртуальной реальности, чтобы поддержать родных и близких усопших. Во время дня открытых дверей публике показали симулятор смерти.
Сотрудники кладбища уверены, что подобные переживания помогут больше ценить жизнь. Многие посетители сочли эту идею странной, однако для них учреждение приготовило виртуальную экскурсию. Желающие могут узнать в подробностях, как именно проходит подготовка к проводам и сами ритуалы прощания.
Напомним, сейчас в Китае технологии виртуальной реальности широко используются в самых различных областях. Их успешно применяют при лечении наркозависимых пациентов. Также недавно с помощью шлема виртуальной реальности в суде свидетель убийства дал показания. Его попросили воспользоваться гаджетом, чтобы воссоздать сцену преступления.