Режиссёр "Звёздных войн" займётся созданием видеоигр

Об этом свидетельствуют две новые вакансии. Команда Дж. Дж. Абрамса ищет двух креативных директоров.

Киностудия Bad Robot Productions открыла две вакансии. Команда ищет креативных директоров. Задача — возглавить разработку независимых игр. Они будут работать как над небольшими проектами, так и над крупнобюджетными.

Среди жанров бесплатные, социальные и игры-сервисы. Требования к кандидатам: опыт в игровой индустрии, любовь к играм, знание рынка, навыки публичных выступлений.