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Опубликовано 9 апреля 2018, 16:13

Режиссёр "Звёздных войн" займётся созданием видеоигр

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;Arthur Mola/Invision/AP

Фото: ©  Arthur Mola/Invision/AP

Об этом свидетельствуют две новые вакансии. Команда Дж. Дж. Абрамса ищет двух креативных директоров.

Киностудия Bad Robot Productions открыла две вакансии. Команда ищет креативных директоров. Задача — возглавить разработку независимых игр. Они будут работать как над небольшими проектами, так и над крупнобюджетными.

Среди жанров бесплатные, социальные и игры-сервисы. Требования к кандидатам: опыт в игровой индустрии, любовь к играм, знание рынка, навыки публичных выступлений.

Скорее всего, нас ждут игры по фильмам этой студии. На это намекает тот факт, что потенциальные соискатели активно будут сотрудничать с актёрами, продюсерами, сценаристами и другими членами Bad Robot Productions.

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Сергей Сурепин
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