Режиссёр "Звёздных войн" займётся созданием видеоигр
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Об этом свидетельствуют две новые вакансии. Команда Дж. Дж. Абрамса ищет двух креативных директоров.
Киностудия Bad Robot Productions открыла две вакансии. Команда ищет креативных директоров. Задача — возглавить разработку независимых игр. Они будут работать как над небольшими проектами, так и над крупнобюджетными.
Среди жанров бесплатные, социальные и игры-сервисы. Требования к кандидатам: опыт в игровой индустрии, любовь к играм, знание рынка, навыки публичных выступлений.
Скорее всего, нас ждут игры по фильмам этой студии. На это намекает тот факт, что потенциальные соискатели активно будут сотрудничать с актёрами, продюсерами, сценаристами и другими членами Bad Robot Productions.