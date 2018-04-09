Киберспортсмену запретили играть из-за сексуальных домогательств к подростку

Девушка рассказала о том, что геймер намекал на интимную близость, а затем предстал перед ней голым во время чата по Facetime.

Члена команды Boston Uprising Джонатана DreamKazper Санчеса отстранили от участия в соревнованиях Лиги Overwatch. Причина — заявление несовершеннолетней девушки, которая рассказала о домогательствах со стороны профессионального геймера.

Ситуацию прокомментировал Род Бресло, журналист и ветеран киберспорта. По его словам, делом занимается несколько журналистов.