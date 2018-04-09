Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 15:40

Киберспортсмену запретили играть из-за сексуальных домогательств к подростку

Фото: &copy; twitter.com/nickdorazio3rd

Фото: © twitter.com/nickdorazio3rd

Девушка рассказала о том, что геймер намекал на интимную близость, а затем предстал перед ней голым во время чата по Facetime.

Члена команды Boston Uprising Джонатана DreamKazper Санчеса отстранили от участия в соревнованиях Лиги Overwatch. Причина — заявление несовершеннолетней девушки, которая рассказала о домогательствах со стороны профессионального геймера.

Ситуацию прокомментировал Род Бресло, журналист и ветеран киберспорта. По его словам, делом занимается несколько журналистов.

Причина скандала — открытое письмо 14-летней девушки Лили. Она познакомилась с Санчесом в "Твиттере". Девушка следила за Лигой Overwatch, а также делилась на своей странице новостями киберспорта. По словам девушки, 21-летний геймер начал регулярно общаться с ней. Общение начало принимать интимный характер, а позже киберспортсмен и вовсе предстал перед девушкой голым.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Сексуальные домогательства
  • Игры
  • США
  • киберспорт
  • blizzard
  • overwatch
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar