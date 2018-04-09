Киберспортсмену запретили играть из-за сексуальных домогательств к подростку
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Девушка рассказала о том, что геймер намекал на интимную близость, а затем предстал перед ней голым во время чата по Facetime.
Члена команды Boston Uprising Джонатана DreamKazper Санчеса отстранили от участия в соревнованиях Лиги Overwatch. Причина — заявление несовершеннолетней девушки, которая рассказала о домогательствах со стороны профессионального геймера.
Ситуацию прокомментировал Род Бресло, журналист и ветеран киберспорта. По его словам, делом занимается несколько журналистов.
Причина скандала — открытое письмо 14-летней девушки Лили. Она познакомилась с Санчесом в "Твиттере". Девушка следила за Лигой Overwatch, а также делилась на своей странице новостями киберспорта. По словам девушки, 21-летний геймер начал регулярно общаться с ней. Общение начало принимать интимный характер, а позже киберспортсмен и вовсе предстал перед девушкой голым.