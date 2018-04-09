Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 16:28

Самая популярная игра заработала больше "Аватара" Джеймса Кэмерона

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;PlayStation 4

Фото: ©  PlayStation 4

Grand Theft Auto V принесла издательству Take-Two невероятный доход, который в разы превышает выручку самых успешных киноблокбастеров.

Игра Grand Theft Auto V стала самым доходным медиапроектом за всё время. С момента выхода в 2013 году издательство Take-Two продало более 90 миллионов копий GTA V.

Компания заработала шесть миллиардов долларов. Бюджет игры — 265 миллионов долларов.

Для сравнения: самый кассовый фильм за всю историю кинематографа — "Аватар" Джеймса Кэмерона. При бюджете 247 миллионов долларов лента собрала 2,8 миллиарда.

Продажи GTA V в разы превысили результаты предыдущих частей. Например, GTA: San Andreas разошлась тиражом в 27,5 миллиона копий, а GTA IV — 25 миллиона.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Джеймс Кэмерон
  • США
  • В мире
  • gtav
  • rockstar
  • rockstargames
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar