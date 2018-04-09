Самая популярная игра заработала больше "Аватара" Джеймса Кэмерона
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Grand Theft Auto V принесла издательству Take-Two невероятный доход, который в разы превышает выручку самых успешных киноблокбастеров.
Игра Grand Theft Auto V стала самым доходным медиапроектом за всё время. С момента выхода в 2013 году издательство Take-Two продало более 90 миллионов копий GTA V.
Компания заработала шесть миллиардов долларов. Бюджет игры — 265 миллионов долларов.
Для сравнения: самый кассовый фильм за всю историю кинематографа — "Аватар" Джеймса Кэмерона. При бюджете 247 миллионов долларов лента собрала 2,8 миллиарда.
Продажи GTA V в разы превысили результаты предыдущих частей. Например, GTA: San Andreas разошлась тиражом в 27,5 миллиона копий, а GTA IV — 25 миллиона.