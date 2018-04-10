"Эффект Кардашьян". Как соцсети охотятся за вашими детьми

Реклама — двигатель торговли, поэтому тем лучше, если вы привыкнете к бренду как можно раньше. Когда? Желательно, с самого детства.

Как было установлено командой исследователей из Университета Айовы, к двум годам жизни обращаться с планшетами или телефонами способны уже 90% детей — именно с этого момента начинается борьба маркетологов за их будущие деньги.

Согласно исследованиям детской психики, в возрасте до двух лет ребёнок в принципе не способен отличить рекламу, а до шести лет — не способен понять, что на его выбор пытаются повлиять, и критически относиться к получаемой информации, веря каждому слову.

При этом речь может идти не только о "мелочах" вроде конфет, к которым тянется рука ребёнка в магазине, но и об игре "в долгую", когда в неокрепшее сознание с детства закладываются идеи, прорасти которым будет суждено лишь через 10 или 20 лет.

Во всяком случае, в этом убеждены авторы петиции "Остановите направленную на детей рекламу пластических операций", под которой подписалось уже более 100 тысяч человек. Речь идёт о приложении, позволяющем проводить виртуальные операции на мультяшных принцессах.

Как отмечают авторы петиции, сама суть приложения направлена на "поиск изъянов во внешности" и подведение ребёнка к тому, чтобы смотреть не только на экран, но и на себя, находя прыщи или несоответствия абстрактному стандарту красоты в себе. Что, разумеется, как и в игре, можно решить через поход к пластическому хирургу — только в 2015 году под нож легли 64,5 тысячи человек в возрасте от 13 до 19 лет, и эта цифра продолжает расти.

Сейчас основным фактором, побуждающим детей на подобные меры, является "эффект Кардашьян", когда дети хотят быть похожими на своих кумиров, но недооценивать значения приложений или даже просто сёрфинга в "Инстаграме" также нельзя. Если для взрослого человека подпись под фотографией блогерши "сходила в клинику, где мне сделали губки" с указанием адреса и контактов — это реклама, то для её юных подписчиц — призыв к действию и полезный совет.

Игра, как в случае с операциями на принцессах, вообще представляет собой один из самых эффективных механизмов продвижения товаров и услуг в среде подростков. Играют 91% детей и, разумеется, явная или скрытая, реклама охватывает каждого из них. Например, в ходе одного из исследований детям предлагали сладости после сеанса игры, где на экране было изображение с едой. По итогам выяснилось, что такие дети, соответственно, хотели есть больше конфет, а через два года их вес уже превышал среднестатистический. Стоит ли говорить, что будет, если добавить в игру не просто абстрактные конфеты, а конкретный бренд и персонажа, который с ним ассоциируется?

Но ребёнок — не только идеальный потребитель услуг или игр. За внимание детей точно так же борются крупнейшие мировые компании, аудитория для которых — один из важнейших показателей.

Например, Facebook, где можно регистрироваться лишь с 13 лет, предлагает "детское" приложение для общения с усиленным контролем со стороны родителей. Также существуют "детские" версии Youtube, поисковик Kiddle и множество других урезанных версий приложений и сайтов, пустить своих детей на которые может любой родитель без всяких опасений. Делается это из заботы о молодом поколении или из желания с малых лет "привязать" ребёнка к пользованию определёнными сервисами — вопрос риторический.

Разрешать детям пользоваться смартфонами, соцсетями или компьютерами решает каждый родитель, исходя из своих предпочтений и информированности. Если верить словам компаний и авторам приложений, то они хотят исключительно всего наилучшего для развития и роста.