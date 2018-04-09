Егор Крид выгнал из шоу "Холостяк" девушку-альбиноса

В одном из последних выпусков шоу "Холостяк" герой проекта Егор Крид выгнал одну из участниц — Соню Макееву, после того как узнал, что у неё был секс с сотрудником съёмочной группы ТНТ.

В новом выпуске в центре скандала оказались Алиса Лисс и Николь Сахтариди. Всё началось с того, что Николь попросила Алису погадать ей на картах на бывшего возлюбленного, с которым у неё должна была быть свадьба. Лисс исполнила просьбу, а потом в личном разговоре с Кридом сообщила ему, что у Николь есть другой мужчина. Певец решил узнать правду.

Публикация от Alisa Liss\ Алиса Лисс (@liss_model) 28 Янв 2018 в 3:24 PST

Крид привёз Николь в церковь и в исповедальне попросил признаться во всём, что она от него скрывает. Сахтариди подумала, что Егор имеет в виду ситуацию с Соней Макеевой. Оказалось, что она первая узнала о сексе девушки с другим мужчиной и не рассказала Криду. Певец заявил, что это всё в прошлом, но он хотел бы узнать, есть ли у Николь другой мужчина. Участница поклялась, что ни с кем не встречается, а Алиса говорит неправду.

Публикация от Nikole Sakhtaridi (@monnolitt) 20 Мар 2018 в 12:45 PDT

Певец решил устроить ей очную ставку с Лисс. На церемонии отчисления музыкант уединился с девушками и попросил объяснить ему, как всё было на самом деле. Оказалось, что у Алисы нет никаких фактов, а только догадки. Николь не отрицала, что просила погадать на бывшего, но настаивала, что отношений у них нет. Крид не скрывал, что недоволен поведением Алисы и тем, что она бездоказательно пыталась влиять на его мнение. Лисс оправдывалась, но Егор заявил, что потерял к ней доверие. Девушка эмоционально реагировала на слова музыканта. В итоге Крид принял решение проститься с обеими девушками.

Николь спокойно приняла решение артиста, а Лисс отреагировала эмоционально. "Я знала, что правда кончается именно этим. Всегда кончается болью. Я думала, что ты не такой, как все в моей жизни. Это реально нечестно. Её ты водил в церковь, почему не меня? Ответь мне, за что я сегодня уезжаю? За что?" — заявила Алиса Егору.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed) 22 Мар 2018 в 10:21 PDT

Крид не жалеет о своем решении. "Я не понимаю, когда люди сначала говорят одно, потом третье, четвёртое, пятое… Она замечательная девушка, но эта ситуация для меня неприемлема", — заключил артист.

Алиса уходя заявила, что лишь хотела помочь Криду.