Егор Крид выгнал из шоу "Холостяк" девушку-альбиноса
В одном из последних выпусков шоу "Холостяк" герой проекта Егор Крид выгнал одну из участниц — Соню Макееву, после того как узнал, что у неё был секс с сотрудником съёмочной группы ТНТ.
В новом выпуске в центре скандала оказались Алиса Лисс и Николь Сахтариди. Всё началось с того, что Николь попросила Алису погадать ей на картах на бывшего возлюбленного, с которым у неё должна была быть свадьба. Лисс исполнила просьбу, а потом в личном разговоре с Кридом сообщила ему, что у Николь есть другой мужчина. Певец решил узнать правду.
Крид привёз Николь в церковь и в исповедальне попросил признаться во всём, что она от него скрывает. Сахтариди подумала, что Егор имеет в виду ситуацию с Соней Макеевой. Оказалось, что она первая узнала о сексе девушки с другим мужчиной и не рассказала Криду. Певец заявил, что это всё в прошлом, но он хотел бы узнать, есть ли у Николь другой мужчина. Участница поклялась, что ни с кем не встречается, а Алиса говорит неправду.
Певец решил устроить ей очную ставку с Лисс. На церемонии отчисления музыкант уединился с девушками и попросил объяснить ему, как всё было на самом деле. Оказалось, что у Алисы нет никаких фактов, а только догадки. Николь не отрицала, что просила погадать на бывшего, но настаивала, что отношений у них нет. Крид не скрывал, что недоволен поведением Алисы и тем, что она бездоказательно пыталась влиять на его мнение. Лисс оправдывалась, но Егор заявил, что потерял к ней доверие. Девушка эмоционально реагировала на слова музыканта. В итоге Крид принял решение проститься с обеими девушками.
Николь спокойно приняла решение артиста, а Лисс отреагировала эмоционально. "Я знала, что правда кончается именно этим. Всегда кончается болью. Я думала, что ты не такой, как все в моей жизни. Это реально нечестно. Её ты водил в церковь, почему не меня? Ответь мне, за что я сегодня уезжаю? За что?" — заявила Алиса Егору.
Крид не жалеет о своем решении. "Я не понимаю, когда люди сначала говорят одно, потом третье, четвёртое, пятое… Она замечательная девушка, но эта ситуация для меня неприемлема", — заключил артист.
Алиса уходя заявила, что лишь хотела помочь Криду.
— Да, я прекрасно понимала, на что иду. И если бы не случилась та патовая ситуация, в которую меня поставила одна из присутствующих на проекте, я всё равно поступила бы так же. Но я была готова пожертвовать собой, как участником и близким человеком, чтобы уберечь Егора от ещё одного глубокого разочарования. По крайней мере, в этой ситуации я могла это сделать. А если ты чувствуешь, что можешь уберечь близкого от боли, то это накладывает определённую ответственность. Я решила помочь Егору, — заявила она.